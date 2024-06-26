Торф'яний пиріг із вишнею: рецепт дивовижного десерту до чаю
Перед подачею необхідно дати готовому пирогу охолонути.
Червень — місяць, коли в садах і на дачах щосили зріють вишні. Цю ягоду дуже люблять господині, оскільки вона чудово підходить як для заготовок на зиму, так і для приготування різноманітних десертів. Сьогодні ми пропонуємо вам приготувати торф'яний пиріг із ягодами. Він виходить розсипчастий, смачний і дуже ароматний. Рецептом пирога поділилися в блозі "Кулінарна книга".
Торф'яний пиріг із вишнею
Інгредієнти:
Для тіста:
- борошно — 400 г;
- какао — 4 ст. л;
- цукор — 100 г;
- сіль — щіпка;
- масло вершкове холодне — 200 г.
Для начинки:
- сир — 500 г;
- яйця — 4 шт;
- цукор — 150 г;
- сметана — 100 г;
- крохмаль — 2 ст. л;
- ванільний цукор — 10 г;
- вишні без кісточок — 400 г;
- крохмаль — 1 ст. л.
Спосіб приготування:
Інгредієнти для тіста змішати і перетерти в крихту.
Для начинки змішати всі інгредієнти, крім вишень.
У форму викласти 2/3 частини крихти, залити половиною сирної маси, додати вишню, змішану з крохмалем, залити рештою сирної маси. Зверху посипати крихтою.
Випікати в духовці, розігрітій до 180 градусів, приблизно годину. Перед нарізанням дати пирогу охолонути.
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