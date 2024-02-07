Слойки з вишнею: простий рецепт десерту до чаю (відео)
Для приготування слойок можна брати покупне готове тісто. Це суттєво заощадить ваш час.
Любителям випічки припадуть до душі слойки з вишнею. Ароматні, смачні та солодкі вони піднімуть настрій навіть у найпохмуріший день. Як їх приготувати, розповіла авторка блогу "Смачні рецепти на кожен день".
Слойки з вишнею.
Інгредієнти:
- листкове тісто — 500 г;
- вишня — 150 г;
- цукор — 40 г;
- крохмаль — 8 г;
- вода — 25 мл;
- яйце — 1 шт;
- цукрова пудра.
Спосіб приготування:
Листкове тісто розморозити згідно з інструкцією.
Вишні без кісточки викласти в каструлю з товстим дном, додати цукор і, помішуючи, довести до кипіння. Додати розведений у воді крохмаль, зменшити вогонь і, помішуючи, варити до загустіння. Дати охолонути до кімнатної температури.
На робочу поверхню викласти тісто і злегка розкачати його. Розрізати на вісім квадратів, на половині кожного квадрата зробити надрізи, на іншу половину викласти начинку. Краї змастити збитим яйцем і зліпити їх.
Викласти майбутні слойки на застелене пергаментом деко, змастити збитим яйцем і випікати в заздалегідь розігрітій до190 градусів духовці приблизно 25 хвилин до готовності та золотистості. Дати охолонути і посипати за бажанням цукровою пудрою.
Читайте також:
Фісташковий чізкейк із вишнею: рецепт ласощів, які тануть у роті
Гармонія смаку: легкий рецепт брауні з сиром і вишнею
Дуже простий рецепт смачного пирога — ніжний манник із вишнею