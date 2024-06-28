Вкусные выходные: как приготовить апельсиновый кекс
Готовый кекс должен постоять около 10 минут, чтобы он немного остыл.
В преддверии выходных самое время подумать о том, чем вкусненьким порадовать себя и близких. Рекомендуем вам приготовить ароматный и нежный апельсиновый кекс по рецепту из кулинарного блога "Простые рецепты".
Итальянский апельсиновый кекс
Ингредиенты:
- яйца – 5 шт;
- масло растительное рафинированное – 170 гр;
- масло оливковое – 30 гр;
- апельсин – 300 гр (1 шт.);
- сaxap – 240 гр;
- мука – 250 гр;
- разрыхлитель — 2 ч. л;
- соль – 1 ч. л;
- сахарная пудра.
Способ приготовления:
Яйца, которые должны быть комнатной температуры, соединить с сахаром в глубокой посуде и хорошо перемешать.
Апельсин тщательно помыть. Снять с него цедру с помощью мелкой терки (2 ч.айные ложки), выжать сок. Цедру и сок добавить к яичной смеси, влить туда же и снова все перемешать.
В отдельной миске смешать муку, разрыхлитель и соль, перемешать. Порциями просеять муку в яично-апельсиновую смесь, снова перемешать.
Вылить тесто в форму и отправить в предварительно разогретую до 180 градусов духовку на 40-45 минут.
Готовность кекса проверить деревянной шпажкой. При протыкании кекса она должна остаться чистой и сухой.
Испеченный апельсиновый кекс оставить на 10 минут в форме, чтобы он остыл. Готовый кекс можно посыпать сахарной пудрой. или полить шоколадом.
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