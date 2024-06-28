Вкусные выходные: как приготовить апельсиновый кекс

Готовый кекс должен постоять около 10 минут, чтобы он немного остыл.

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В преддверии выходных самое время подумать о том, чем вкусненьким порадовать себя и близких. Рекомендуем вам приготовить ароматный и нежный апельсиновый кекс по рецепту из кулинарного блога "Простые рецепты".

Итальянский апельсиновый кекс

Ингредиенты:

яйца – 5 шт;

масло растительное рафинированное – 170 гр;

масло оливковое – 30 гр;

апельсин – 300 гр (1 шт.);

сaxap – 240 гр;

мука – 250 гр;

разрыхлитель — 2 ч. л;

соль – 1 ч. л;

сахарная пудра.

Способ приготовления:

Яйца, которые должны быть комнатной температуры, соединить с сахаром в глубокой посуде и хорошо перемешать.

Апельсин тщательно помыть. Снять с него цедру с помощью мелкой терки (2 ч.айные ложки), выжать сок. Цедру и сок добавить к яичной смеси, влить туда же и снова все перемешать.

В отдельной миске смешать муку, разрыхлитель и соль, перемешать. Порциями просеять муку в яично-апельсиновую смесь, снова перемешать.

Вылить тесто в форму и отправить в предварительно разогретую до 180 градусов духовку на 40-45 минут.

Готовность кекса проверить деревянной шпажкой. При протыкании кекса она должна остаться чистой и сухой.

Испеченный апельсиновый кекс оставить на 10 минут в форме, чтобы он остыл. Готовый кекс можно посыпать сахарной пудрой. или полить шоколадом.

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