Смачні вихідні: як приготувати апельсиновий кекс

Готовий кекс має постояти близько 10 хвилин, щоб він трохи охолов.

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Напередодні вихідних саме час подумати про те, чим смачненьким порадувати себе і близьких. Рекомендуємо вам приготувати ароматний і ніжний апельсиновий кекс за рецептом із кулінарного блогу "Простые рецепты".

Італійський апельсиновий кекс

Інгредієнти:

яйця — 5 шт;

олія рослинна рафінована — 170 г;

олія оливкова — 30 г;

апельсин — 300 г (1 шт.);

цукор — 240 гр;

борошно — 250 г;

розпушувач — 2 ч. л;

сіль — 1 ч. л;

цукрова пудра.

Спосіб приготування:

Яйця, які мають бути кімнатної температури, з'єднати з цукром у глибокому посуді та добре перемішати.

Апельсин ретельно помити. Зняти з нього цедру за допомогою дрібної терки (2 ч. ложки), вичавити сік. Цедру і сік додати до яєчної суміші, влити туди ж і знову все перемішати.

В окремій мисці змішати борошно, розпушувач і сіль, перемішати. Порціями просіяти борошно в яєчно-апельсинову суміш, знову перемішати.

Вилити тісто у форму і відправити в попередньо розігріту до 180 градусів духовку на 40-45 хвилин.

Готовність кексу перевірити дерев'яною шпажкою. При протиканні кексу вона має залишитися чистою і сухою.

Спечений апельсиновий кекс залишити на 10 хвилин у формі, щоб він охолов. Готовий кекс можна посипати цукровою пудрою або полити шоколадом.

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