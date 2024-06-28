Смачні вихідні: як приготувати апельсиновий кекс
Готовий кекс має постояти близько 10 хвилин, щоб він трохи охолов.
Напередодні вихідних саме час подумати про те, чим смачненьким порадувати себе і близьких. Рекомендуємо вам приготувати ароматний і ніжний апельсиновий кекс за рецептом із кулінарного блогу "Простые рецепты".
Італійський апельсиновий кекс
Інгредієнти:
- яйця — 5 шт;
- олія рослинна рафінована — 170 г;
- олія оливкова — 30 г;
- апельсин — 300 г (1 шт.);
- цукор — 240 гр;
- борошно — 250 г;
- розпушувач — 2 ч. л;
- сіль — 1 ч. л;
- цукрова пудра.
Спосіб приготування:
Яйця, які мають бути кімнатної температури, з'єднати з цукром у глибокому посуді та добре перемішати.
Апельсин ретельно помити. Зняти з нього цедру за допомогою дрібної терки (2 ч. ложки), вичавити сік. Цедру і сік додати до яєчної суміші, влити туди ж і знову все перемішати.
В окремій мисці змішати борошно, розпушувач і сіль, перемішати. Порціями просіяти борошно в яєчно-апельсинову суміш, знову перемішати.
Вилити тісто у форму і відправити в попередньо розігріту до 180 градусів духовку на 40-45 хвилин.
Готовність кексу перевірити дерев'яною шпажкою. При протиканні кексу вона має залишитися чистою і сухою.
Спечений апельсиновий кекс залишити на 10 хвилин у формі, щоб він охолов. Готовий кекс можна посипати цукровою пудрою або полити шоколадом.
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