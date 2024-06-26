Вареники с ягодами и творогом: рецепт вкуснейшего лакомства

В начинку можно добавить любые ягоды по вашему вкусу. Или сделать ассорти.

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Это универсальный рецепт вареников с сезонными ягодами. В начинку можно добавить клубнику, малину, смородину, вишни. Важно только, чтобы тесто получилось тонким, а начинки было много. Фокус расскажет, как приготовить вкусные вареники.

Вареники с ягодами

Ингредиенты:

Для начинки:

300 г разных ягод (вишня, черника, клубника, малина);

100 г творога;

1 желток;

3 ст. л. сахара.

Для теста:

2 стакана с горкой муки;

300 мл теплой воды;

1/2 ч. л. соли.

Просейте муку с солью в большую миску. Постепенно долейте теплую воду и замесите мягкое тесто.

Скатайте тесто в шар и положите в миску. Накройте пленкой и оставьте отдыхать на час.

Выньте косточки из вишни. Разложите каждый вид ягод по отдельным мисочкам и слегка присыпьте сахаром (всего около 2 ст. л.). Оставьте на 30 мин., чтобы выделился сок и отцедите его через сито.

Творог разотрите с желтком и сахаром. Раскатайте тесто в тонкий пласт. Стаканом или формочкой вырежьте кружки диаметром 5 см. Выложите в центр кружка немного ягод или творог и защипните край.

Варите вареники в большом количестве слегка подсоленной кипящей воды. На это уйдет всего 3–4 минуты после того, как они всплывут. Откиньте вареники на дуршлаг. Разложите по тарелкам, добавьте сметану и полейте малиновым вареньем при желании. Такие вареники можно заморозить после того, как слепите их и отварить в любое время.

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