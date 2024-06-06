Вареники с айвой: рецепт традиционного блюда с изысканным вкусом

Украинские вареники могут быть с любой начинкой. Но с айвой вы их точно не пробовали.

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Вареники с айвой – это десерт. Начинка получается очень ароматной и нежной. Айва при термической обработке становится потрясающе вкусной, а кокосовые сливки оттеняют ее аромат. Словом, это блюдо точно стоит попробовать. Рецептом поделились на сайте Тopfood.

Вареники с айвой

Ингредиенты:

айва — 1 кг;

светлый изюм — 70 г;

кокосовые сливки — 100 мл;

подсолнечное масло — 100 мл;

лимонный сок — 80 мл;

мед — 80 г;

сахар — 120 г;

мука – 600 г;

вода — 250 мл;

крахмал — 50 г;

соль — по вкусу.

Просейте на стол муку и крахмал и сделайте небольшое углубление посередине. В это углубление добавьте соль, сахар и влейте воду с маслом.

Замесите плотное крутое тесто, накройте его пленкой и оставьте полчаса при комнатной температуре. И занимайтесь начинкой.

Изюм замочите в горячей кипяченой воде на 40 минут. Айву нарежьте мелкими кубиками, выложите на разогретую с подсолнечным маслом сковороду, обжарьте, добавьте замоченный изюм, сахар, мед и немного потушите. Влейте кокосовые сливки и тушите, пока айва не станет мягкой. Добавьте лимонный сок и остудите начинку.

И готовьте вареники. Тут выбор за вами: раскатать тесто в тонкий пласт и вырезать стаканом кружочки, или скатать колбаску, нарезать шайбочки и раскатывать в заготовки для вареников уже их.

Выкладывайте начинку, защипывайте вареники. Отварите их в чуть подсоленной воде 4–5 минут, выньте шумовкой, выложите на блюдо и подавайте.

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