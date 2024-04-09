Несладкие вареники с творогом: рецепт сытного блюда

Для этого блюда потребуется минимум ингредиентов. А сами вареники получатся очень вкусными.

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Можно сделать несладкие вареники только с творогом. Можно добавить немного брынзы и укропа в начинку. Так получится еще вкуснее. По рецепту, в состав входит только творог, но начинку всегда можно разнообразить.

Несладкие вареники с творогом

Ингредиенты:

мука — 3 стакана;

вода — 1 стакан;

творог — 400 г;

два яйца;

соль 1,5 ч. л.

В большую миску наливаем воду и сюда же будем постепенно добавлять муку. У вас должно получиться мягкое эластичное тесто.

Отправляем тесто в холодильник на 20 минут. Так оно будет меньше рваться, когда будете лепить вареники.

И готовьте начинку. Творог выложите в миску, добавьте яйцо. Посолите и попробуйте. Может, вам покажется, что начинку нужно досолить. Размешиваем, пока не получится однородная масса.

При желании можно добавить один или два желтка, в таком случае будет отличаться и вкус и цвет самого творога.

Достаньте тесно из холодильника и выместите его еще пару минут. Сделайте длинную колбаску, нарежьте на "пятаки". Кажду порцию обваляйте в муке и раскатайте в тонкий (но не слишком) пласт. Выкладывайте по чайной ложке начинки на каждый кругляш теста и залепливаем вареники. Можете их оставить классической формы, а можете слепить кончики и тогда у вас получатся круглые вареники-ушки. Выкладывайте слепленные вареники на припыленную мукой поверхность.

Закипятите большую кастрюлю воды и слегка ее подсолите. Бросайте вареники в кипящую воду. И перемешайте шумовкой, чтоб они не пристали к дну. Когда вареники всплывут, дайте им повариться еще три минуты и доставайте шумовкой. Добавьте сливочное масло и подавайте. Можно со сметаной, или несладким йогуртом.

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