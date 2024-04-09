Несолодкі вареники з сиром: рецепт ситної страви

Для цієї страви знадобиться мінімум інгредієнтів. А самі вареники вийдуть дуже смачними.

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Можна зробити несолодкі вареники тільки з сиром. Можна додати трохи бринзи та кропу в начинку. Так вийде ще смачніше. За рецептом, до складу входить тільки сир, але начинку завжди можна урізноманітнити.

Несолодкі вареники з сиром

Інгредієнти:

борошно — 3 склянки;

вода — 1 склянка;

сир — 400 г;

два яйця;

сіль 1,5 ч. л.

У велику миску наливаємо воду і сюди ж будемо поступово додавати борошно. У вас має вийти м'яке еластичне тісто.

Відправляємо тісто в холодильник на 20 хвилин. Так воно буде менше рватися, коли будете ліпити вареники.

І готуйте начинку. Сир викладіть у миску, додайте яйце. Посоліть і спробуйте. Може, вам здасться, що начинку потрібно досолити. Розмішуємо, поки не вийде однорідна маса.

За бажання можна додати один або два жовтки, у такому разі відрізнятиметься і смак, і колір самого сиру.

Дістаньте тісно з холодильника і вимістіть його ще кілька хвилин. Зробіть довгу ковбаску, наріжте на "п'ятаки". Кожну порцію обваляйте в борошні та розкачайте в тонкий (але не надто) пласт. Викладайте по чайній ложці начинки на кожну кружечку тіста і заліплюємо вареники. Можете їх залишити класичної форми, а можете зліпити кінчики і тоді у вас вийдуть круглі вареники-вушка. Викладайте зліплені вареники на присипану борошном поверхню.

Закип'ятіть велику каструлю води і злегка її підсоліть. Кидайте вареники в киплячу воду. І перемішайте шумівкою, щоб вони не пристали до дна. Коли вареники спливуть, дайте їм поваритися ще три хвилини і діставайте шумівкою. Додайте вершкове масло і подавайте. Можна зі сметаною, або несолодким йогуртом.

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