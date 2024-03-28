Котлети по-київськи: як приготувати найвідомішу українську страву

Котлети по-київськи хоч і є вишуканою стравою. Але приготувати їх дуже просто.

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Котлети по-київські знають по всьому світу. І хоча це ресторанна страва, приготувати її просто. Страва прийшла до України з Франції, де у куряче філе загортали м'ясний фарш. Але саме у Києві фарш замінили маслом із стравами. При запіканні куряче м'ясо стає соковитим і ароматним. Рецептом поділились на сайті Fayni Recepty.

Котлети по-київські

Інгредієнти:

три курячих філе;

100 г вершкового масла;

1 пучок кропу;

100 г панірувальних сухарів;

100 г пшеничного борошна;

2 яйця;

2 ст. л. кефіру;

сіль, перець чорний мелений, олія рослинна для смаження.

Розм'якшене вершкове масло змішайте із порізаним кропом. Отриману масу викладаємо на харчову плівку, скручуємо прямокутний рулет і залишаємо в холодильнику на 40-60 хвилин.

Філе розрізаємо вздовж на дві частини та відбиваємо кухонним молотком.

І готуємо все для кляру: в одній мисці збиваємо курячі яйця з кефіром, у другу всипаємо панірувальні сухарі, у третю – борошно.

Масляний рулет дістаємо з холодильника, розрізаємо на шість порцій.

Кожен шматок м'яса змащуємо сіллю та перцем, кладемо на нього масляну начинку та загортаємо. Отриману котлетку обвалюємо в борошні, потім занурюємо котлету в яєчно-кефірну масу, рідина має покрити її повністю. Після цього знову обваляємо котлету в борошні. Так вийде хрустка скоринка. І завершуємо панірування сухариками.

Розігріваємо сковорідку, наливаємо велику кількість рослинної олії, щоб котлети були занурені в неї приблизно наполовину. Смажимо котлети по-київськи на помірному вогні до рум'яної скоринки з усіх боків.

Перекладаємо всі котлети у сковорідку, прикриваємо кришкою і тушкуємо на повільному вогні 15-20 хвилин. Готові котлетки по-київськи, подаємо гарячими.

Після обсмажування котлети по-київськи можна не тушкувати, а запікати в духовці за 190°С протягом 15 хвилин.

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