Заморожена цибуля: навіщо це робити і як зберігати

Цибуля в замороженому вигляді зберігає свої властивості від 3 до 6 місяців.

Related video

Навіщо заморожувати цибулю, запитаєте ви? Усе дуже просто. По-перше, нарізана заморожена цибуля дає змогу швидко приготувати сніданок або вечерю. По-друге, якщо у вас у рецепті вказана половина цибулини, то решту можна зберегти. По-третє, заморожена цибуля не втрачає своїх вітамінів, мінералів і антиоксидантів, не змінює свій колір і аромат. А ось страшного дискомфорту і моря сліз ви можете уникнути. При цьому цибуля в замороженому вигляді зберігає свої властивості від 3 до 6 місяців.

Як заморожувати цибулю

Заморожувати цибулю можна по-різному, залежно від того, для яких цілей ви її будете використовувати. До речі, слід врахувати, що нарізана цибуля має властивість замерзати грудками. Щоб вирішити проблему, просто постукайте пакетом об стіл кілька разів перед кожним використанням.

Якщо ви хочете заморозити цибулю для перших страв, то наріжте її невеликими кубиками або півкільцями і покладіть по порціях у щільні пакети із зіп-засувкою. Випустіть із пакетів повітря і покладіть їх у морозилку акуратними стопочками. Таку цибулю можна додавати прямо в киплячий бульйон без розморожування.

Якщо ви хочете заморозити цибулю для смаження або запікання, то наріжте її кільцями або півкільцями й обсмажте на сковороді до золотистого кольору. Перекладіть обсмажену цибулю на блюдо і дайте їй охолонути. Потім покладіть її в пакети або контейнери та помістіть у морозилку. Таку цибулю можна використовувати для приготування засмажки, соусів, гарнірів або начинок.

Якщо ви хочете заморозити цибулю для приготування цибулевих кілець, то наріжте її акуратними кільцями й обваляйте в борошні, яйці та панірувальних сухарях. Покладіть кільця на деко, застелене пергаментом, і поставте в морозилку до повного заморожування. Потім перекладіть кільця в пакети або контейнери і зберігайте в морозилці до використання. Такі кільця можна смажити у фритюрі без розморожування.

Цибулевий порошок

А ще можна приготувати цибулевий порошок — ідеальне рішення для використання цибулі під час приготування страв. Усе, що необхідно для цього — кілька свіжих цибулин.

Для початку очистіть цибулю і дрібно наріжте її гострим ножем. Розкладіть шматочки цибулі на деко і нагрійте їх у духовці за температури 150 градусів. Ви зрозумієте, що цибуля готова, коли зможете легко розкришити нарізані шматочки в руці.

Дайте сушеній цибулі охолонути, перш ніж подрібнити її на порошок за допомогою кавомолки, млина для спецій, кухонного комбайна або ступки з товкачиком. Продовжуйте подрібнювати, поки суміш не досягне бажаної консистенції.

Крім того, цибулевий порошок можна використовувати для приготування цибулевої солі, для чого необхідно змішати три частини солі й одну частину цибулевого порошку. Зберігайте таку сіль у герметичному контейнері, поки вона вам не знадобиться. Цей рецепт не містить жодних засобів, що перешкоджають злежуванню, тому вам може знадобитися перемішувати цибулеву сіль перед кожним використанням.

Щойно ви перейдете на домашню цибулеву сіль, ви, можливо, виявите, що використовуєте її частіше, тому що вона набагато смачніша. Її навіть можна використовувати замість кухонної солі.

Важливо

Корисні хитрощі: для чого додавати харчову соду під час смаження цибулі

Читайте також:

Традиційна французька страва: як приготувати смачний цибулевий суп

Корисно і дуже смачно: рецепт сала в цибулевому маринаді

Ліниві пиріжки з цибулею та яйцем на сковороді: рецепт нашвидкуруч