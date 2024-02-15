Корисно і дуже смачно: рецепт сала в цибулевому маринаді
Приготоване таким способом сало має тонкий аромат і виходить дуже смачним. Його можна сміливо пропонувати гостям.
Сало — улюблений українцями продукт, і це не дарма. Його корисні властивості складно переоцінити. Воно містить низку корисних вітамінів і мінералів, омега-3 поліненасичені жирні кислоти, покращує роботу серцево-судинної системи і навіть підвищує лібідо. Не дивно, що рідко яке застілля обходиться без цього продукту, приготованого найрізноманітнішими способами: маринованого, засоленого, копченого і просто сирого. Сьогодні ми рекомендуємо вам приготувати сало в маринаді з цибулі за рецептом із блогу "Кулінарія".
Сало в цибулевому маринаді
Інгредієнти:
- сало — 350 г (з м'ясним прошарком);
- вода — 1 л;
- цибулиння цибулі — 2 жмені;
- сіль — 4 ст. л. (без гірки);
- цукор — 2 ст. л;
- перець духмяний горошок — 6 шт;
- лавровий лист — 4 шт;
- часник — 8 зубчиків;
- перець чорний.
Спосіб приготування:
Цибулеве лушпиння викласти в каструлю, додати сіль, цукор, лавровий лист і запашний перець. Влити воду і поставити на середній вогонь. Довести до кипіння і готувати маринад на повільному вогні 10 хвилин.
Сало викласти в маринад, варити 15-20 хвилин на повільному вогні. Сало має бути повністю покрите маринадом.
Вимкнути вогонь і залишити сало в маринаді на 12 годин.
Після закінчення цього часу сало очистити від лушпиння.
Часник подрібнити, змішати з чорним перцем і натерти сало з усіх боків. Викласти його в пакет і залишити ще на 3-4 години за кімнатної температури, а потім відправити в холодильник на 12 годин.
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