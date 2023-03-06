Пляцки із салом по-гуцульськи: простий рецепт панських дерунів

Панські деруни по-гуцульськи мають начинку із сала та грибів

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Панські деруни по-гуцульськи, або, як їх ще називають в оригіналі — пляцки, цікаві й самі по собі, і начинкою, яку рекомендує додати в них Ютуб-кулінар Лариса Іроденко. Вона додає в пляцки сало та мариновані гриби. Обіцяє, що буде дуже смачно.

Пляцькі, або панські деруни по-гуцульськи

Iнгредiєнти

картопля — 2 кг;

яйця — 2;

цибуля ріпчаста — 2;

сметана — 4 ст. л.;

борошно — 2 ст. л.;

гриби — 200 г;

свинина — 500 г;

томатна паста — 1 ст. л.:

часник — 1 зубчик;

сало;

сіль перець

Панські деруни по-гуцульськи починаємо, як і слід очікувати, з натирання на дрібній тертці картоплі та цибулі. Додаємо 2 яйця, 2 столові ложки сметани, стільки ж борошна, сіль. Перемішуємо і смажимо на сковороді картопляні оладки великого розміру.

Готуємо начинку. Підсмажуємо цибулю із салом та м'ясом, додаємо гриби (попередньо відварені — або, як у Лариси, мариновані, тому вона їх не відварювала, а просто промила). Додаємо сметану та перець. Усі разом тушкуємо 10 хвилин.

У приготовлені раніше деруни додаємо начинку, загортаємо, викладаємо на сковороду, заливаємо соусом зі сметани, томатного соусу, солі та часнику. Смажимо у печі 5-10 хвилин. Додаємо кріп.

Але до речі, панські деруни по-гуцульськи начинку можна не загортати, а додавати зверху і відправляти в піч за наявності спеціальної форми.