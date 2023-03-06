Пляцки с салом по-гуцульски: простой рецепт панских дерунов
Панские деруны по-гуцульски имеют начинку из сала и грибов.
Панские деруны по-гуцульски, или, как их еще называют в оригинале — пляцки, интересны и сами по себе, и той начинкой, которую рекомендует добавить в них Ютуб-кулинар Лариса Ироденко. Она добавляет в пляцки сало и маринованные грибы. Обещает, что будет очень вкусно.
Пляцки, или панские деруны по-гуцульски
Ингредиенты
- картофель — 2 кг;
- яйца — 2;
- лук репчатый — 2;
- сметана — 4 ст. л.;
- мука — 2 ст. л.;
- грибы — 200 г;
- свинина — 500 г;
- томатная паста — 1 ст. л.:
- чеснок — 1 зубчик;
- сало;
- соль, перец
Панские деруны по-гуцульски начинаем, как и следовало ожидать, с натирания на мелкой терке картофеля и лука. Добавляем 2 яйца, 2 столовые ложки сметаны, столько же муки, соль. Перемешиваем и жарим на сковороде картофельные оладьи большого размера.
Готовим начинку. Поджариваем лук с салом и мясом, добавляем грибы (предварительно отваренные — или, как у Ларисы, маринованные, поэтому она их не отваривала, а просто промыла). Добавляем сметану и перец. Все вместе тушим 10 минут.
В приготовленные ранее деруны добавляем начинку, заворачиваем, выкладываем на сковороду, заливаем соусом из сметаны, томатного соуса, соли и чеснока. Жарим в печи 5-10 минут. Добавляем укроп.
Но кстати, в панские деруны по-гуцульски начинку можно не заворачивать, а добавлять сверху и отправлять в печь при наличии специальной формы.