Полезно и очень вкусно: рецепт сала в луковом маринаде

Приготовленное таким пособом сало обладает тонким ароматом и получается очень вкусным. Его можно смело предлагать гостям.

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Сало – любимый украинцами продукт, и это не зря. Его полезные свойства сложно переоценить. Оно включает в себя ряд полезных витаминов и и минералов, омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты, улучшает работу сердечно-сосудистой системы и даже повышает либидо. Неудивительно, что редко какое застолье обходится без этого продукта, приготовленного самыми разными способами: маринованного, засоленного, копченого и просто сырого. Сегодня мы рекомендуем вам приготовить сало в маринаде из лука по рецепту из блога "Кулинария".

Сало в луковом маринаде

Ингредиенты:

сало – 350 гр (с мясной прослойкой);

вода – 1 л;

луковая шелуха – 2 горсти;

соль – 4 ст. л. (без горки);

сахар – 2 ст. л;

перец душистый горошек – 6 шт;

лавровый лист – 4 шт;

чеснок – 8 зубчиков;

перец черный.

Способ приготовления:

Луковую шелуху выложить в кастрюлю, добавить соль, сахар, лавровый лист и душистый перец. Влить воду и поставить на средний огонь. Довести до кипения и готовить маринад на медленном огне 10 минут.

Сало выложить в маринад, варить 15-20 минут на медленном огне. Сало должно быть полностью покрыто маринадом.

Выключить огонь и оставить сало в маринаде на 12 часов.

По истечении этого времени сало очистить от шелухи.

Чеснок измельчить, смешать с черным перцем и натереть сало со всех сторон. Выложить его в пакет и оставить еще на 3-4 часа при комнатной температуре, а затем отправить в холодильник на 12 часов.

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