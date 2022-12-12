Отличная закуска. Рецепт сала в банке с чесноком

Сало, замаринованное в банке, долго хранится и отлично подходит для бутербродов.

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Сало можно хранить сильно засолив, или просто в холодильнике, но можно и засолить-замариновать его в банке. И тогда уже через пять дней у вас будет отличная закуска и компонент для бутербродов.

Сало в банке

Ингредиенты:

Свежее сало – 500 гр;

Вода – 400 мл;

Соль – 35 гр;

Столовый уксус 9% – 25 мл;

Молотая смесь перцев — 1 ч. л.;

Перец горошком – 5 шт;

Лавровый лист – 3 шт;

Четыре зубка чеснока;

Хмели-сунели, сухая горчица.

Для начала нужно выбрать хорошее сало и подготовить все ингредиенты. Чеснок очистите и порежьте тонкими пластинками. Сварите маринад. Вскипятите воду, добавьте соль (обычную, не йодированную), специи и хорошо перемешайте, чтобы соль полностью растворилась.

Снимите с огня, добавьте уксус и нарезанный чеснок. Перемешайте и остудите.

Сало вымойте, обсушите бумажными полотенцами, аккуратно соскребите верхний слой со всей поверхности сала и особенно со шкурки. Разрежьте на крупные порционные куски, чтобы было удобно складывать в банку.

Этого количества сала хватит на 1,5-литровую, или двухлитровую банку.

Вымойте и простерилизуйте банку. Для этого тонкой струйкой налейте на донышко банки кипяток, стараясь не попадать на стенки, чтобы она не треснула. Когда банка заполнится на четверть, накройте ее крышкой и оставьте минут на десять. После слейте кипяток и банку можно использовать.

Выложите в банку нарезанное на куски сало. Сильно не уминайте, чтобы осталось место для маринада. Залейте сало остывшим маринадом. Закройте крышкой и оставьте в холодильнике на пять суток. За это время его нужно перемешать в банке один раз, чтобы маринад попал везде гарантированно.

После сало можно есть. Количество всех приправ можно увеличивать и уменьшать в зависимости от вашего вкуса.

Ранее мы писали, как можно приготовить вкусную намазку из сала с чесноком и соленым огурчиком.