Намазка из сала: лучшая закуска за 5 минут

В состав ингредиентов можно добавлять острый перец, зелень и специи.

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Среди всевозможных намазок для хлеба и тостов намазка из сала пользуется самой большой популярностью благодаря своей сытности и вкусовым качествам. В нее можно добавлять самые разнообразные ингредиенты: чеснок, специи, перец, томаты, травы, и каждый раз у нее будет новый аромат и вкус. Она подойдет в качестве перекуса, а также станет неплохим дополнением на праздничный стол.

Намазка из сала

Ингредиенты

Свежее несоленое сало – 600 гр;

Чеснок – 1 головка;

Соль по вкусу;

Перец горошком по вкусу;

Укроп свежий – половина пучка;

Жгучий перец – 1 стручок.

Способ приготовления:

Сначала подготовить сало. Если на нем есть шкурка, обрезать ее, а сало порезать на небольшие кусочки. Чеснок почистить от шелухи.

Половину сала сложить в комбайн или в блендер, туда же добавить несколько зубчиков чеснока, выдавленных через пресс, предварительно перемолотый в мельнице черный перец. В чашу комбайна также положить несколько веточек укропа. Включить и перемолоть все до однородной массы.

Посолить, перемешать, и первая намазка готова.

Вторую часть сала сложить в чашу блендера или кухонного комбайна, туда же – мелко порезанный жгучий перец. Тем, кто не любит очень острое, рекомендуется выбрать из перца семечки, которые придают ему жгучесть. В чашу положить чеснок, черный молотый через мельницу перец, немного укропа. Перемолоть все компоненты, посолить, и второй вариант намазки готов.

И первая, и вторая намазка готовятся из сырого сала, поэтому после перемешивания сала с солью и прочими специями, полученную массу нужно выложить в баночку с плотно закрывающейся крышкой и поставить на сутки в холодильник.

Напомним, как приготовить намазку всего из трех ингредиентов.