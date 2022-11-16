Намазка із сала: найкраща закуска за 5 хвилин

До складу інгредієнтів можна додавати гострий перець, зелень та спеції.

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Серед різноманітних намазок для хліба та тостів намазка із сала користується найбільшою популярністю завдяки своїй ситності та смаковим якостям. До неї можна додавати найрізноманітніші інгредієнти: часник, спеції, перець, томати, трави, — і щоразу в неї буде новий аромат та смак. Вона підійде як перекус, а також стане непоганим доповненням на святковий стіл.

Намазка із сала

Інгредієнти

Свіже несолоне сало — 600 г;

Часник — 1 головка;

Сіль до смаку;

Перець горошком до смаку;

Кріп свіжий — половина пучка;

Пекучий перець — 1 стручок.

Спосіб приготування:

Спершу підготувати сало. Якщо на ньому є шкірка, обрізати її, а сало нарізати на невеликі шматочки. Часник почистити від лушпиння.

Половину сала скласти в комбайн або блендер, туди ж додати кілька зубчиків часнику, видавлених через прес, попередньо перемелений чорний перець. У чашу комбайна також покласти кілька гілочок кропу. Включити і перемолоти до однорідної маси.

Посолити, перемішати, і перша намазка готова.

Другу частину сала скласти у чашу блендера або кухонного комбайна, туди ж — дрібно порізаний пекучий перець. Тим, хто не любить дуже гостре, рекомендується вибрати з перцю насіння, яке надає йому пекучості. У чашу покласти часник, чорний мелений перець, трохи кропу. Перемолоти всі компоненти, посолити, і другий варіант намазки готовий.

І перша, і друга намазка готуються з сирого сала, тому після перемішування сала з сіллю та іншими спеціями, отриману масу потрібно викласти в баночку з кришкою, що щільно закривається, і поставити на добу в холодильник.

Нагадаємо, як приготувати намазку лише з трьох інгредієнтів.