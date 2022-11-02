Найсмачніша намазка на хліб усього з трьох інгредієнтів: покроковий рецепт

Такий паштет стане окрасою будь-якого столу, у тому числі святкового.

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Ситний і апетитний паштет із оселедця, сиру та моркви — відмінна намазка на хліб і основа для бутербродів. Як її приготувати швидко та правильно, розповів на своєму YouТube-каналі український шеф-кухар і бренд-шеф кількох одеських ресторанів Сергій Поканевич.

Складові:

Оселедець (малосольний) — 1 шт.;

Плавлений сир — 90 г;

Морква — 2 шт.

Спосіб приготування:

Моркву відварити до готовності. Оселедець очистити від шкірки, вийняти хребет і всі кістки. Ікра, якщо така є, теж піде до паштету, тому її не потрібно викидати.

Першу моркву пропустити через м'ясорубку, потім те ж саме зробити з плавленим сиром, оселедцем, ікрою та другою морквою в перерахованому порядку.

Блендер для подрібнення інгредієнтів краще не використовувати, оскільки текстура паштету буде іншою, втративши свою "родзинку".

Отриману масу перемішати й перекласти в контейнер чи банку. Зберігати її в холодильнику можна не більше ніж 12 годин.

За словами Поканевича, такий паштет можна подавати навіть на святковий стіл, оскільки він дуже смачний і одразу з'їдається.

Нагадаємо, як приготувати паштет із квасолі.