Вкуснейшая намазка на хлеб всего из трех ингредиентов: пошаговый рецепт
Такой паштет станет украшением любого стола, в том числе и праздничного стола.
Сытный и аппетитный паштет из сельди, сыра и моркови – отличная намазка на хлеб и основа для бутербродов. Как ее приготовить быстро и правильно, рассказал на своем YouТube-канале украинский шеф-повар и бренд-шеф нескольких одесских ресторанов Сергей Поканевич.
Ингредиенты:
- Сельдь (малосольная) – 1 шт;
- Плавленый сыр – 90 гр;
- Морковь – 2 шт.
Способ приготовления:
Морковь отварить до готовности. Сельдь очистить от кожицы, вынуть хребет и все кости. Икра, если таковая есть, тоже пойдет в паштет, поэтому ее не нужно выбрасывать.
Первую морковку пропустить через мясорубку, затем то же сделать с плавленным сыром, сельдью икрой и второй морковью в перечисленном порядке.
Блендером для измельчения ингредиентов лучше не пользоваться, поскольку текстура паштета будет другой, потеряв свою "изюминку".
Полученную массу перемешать и переложить в контейнер или банку. Хранить его в холодильнике можно не больше 12 часов.
По словам Поканевича, такой паштет можно подавать даже на праздничный стол, поскольку она очень вкусная и сразу съедается.
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