Чудова закуска. Рецепт сала у банці з часником

Сало, замариноване в банці, довго зберігається і відмінно підходить для бутербродів.

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Сало можна зберігати сильно засоливши або просто в холодильнику, але можна і засолити-замаринувати його в банці. Й тоді вже через п'ять днів у вас буде чудова закуска та компонент для бутербродів.

Сало в банці

Інгредієнти:

свіже сало — 500 г;

вода — 400 мл;

сіль — 35 г;

столовий оцет 9% — 25 мл;

мелена суміш перців — 1 ч. л.;

перець горошком — 5 шт.;

лавровий лист — 3 шт;

чотири зубки часнику;

хмелі-сунелі, суха гірчиця.

Для початку потрібно вибрати гарне сало та підготувати всі інгредієнти. Часник очистіть і поріжте тонкими пластинками. Зваріть маринад. Закип'ятіть воду, додайте сіль (звичайну, не йодовану), спеції та добре перемішайте, щоб сіль повністю розчинилася.

Зніміть з вогню, додайте оцет і нарізаний часник. Перемішайте та остудіть.

Сало вимийте, обсушіть паперовими рушниками, акуратно зішкребіть верхній шар з усієї поверхні сала й особливо із шкірки. Розріжте на великі порційні шматки, щоб було зручно складати у банку.

Цієї кількості сала вистачить на 1,5-літрову або дволітрову банку.

Вимийте та простерилізуйте банку. Для цього тонким струмком налийте на денце банки окріп, намагаючись не потрапляти на стінки, щоб вона не тріснула. Коли банка заповниться на чверть, накрийте кришкою і залиште хвилин на десять. Після злийте окріп і банку можна використовувати.

Викладіть у банку нарізане на шматки сало. Сильно не вминайте, щоб залишилося місце для маринаду. Залийте сало маринадом, що охолонув. Закрийте кришкою і залиште в холодильнику на п'ять діб. За цей час його потрібно перемішати в банці один раз, щоб маринад потрапив скрізь.

Після сало можна їсти. Кількість всіх приправ можна збільшувати та зменшувати залежно від вашого смаку.

Раніше ми писали, як можна приготувати смачну намазку із сала з часником та солоним огірком.