Котлети в духовці: покроковий рецепт смачної страви

Курячі, яловичі, зі свинини, або з овочів — котлети, якими б вони не були, це дуже смачно. І їх дуже просто приготувати.

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Якщо ви любите котлети, то спробуйте запекти їх в духовці. Це прекрасна альтернатива смаженим. Особливо для тих, хто намагається споживати менше олії. Рецептом смачних котлет поділились на сайті Shuba.Life.

Один із ключових факторів, що впливають на соковитість котлет, – це якість м'яса. Чим свіжіше та якісніше м'ясо, тим соковитіші та смачніші вийдуть котлети.

Щоб котлети вийшли соковитими, можна додати трохи рідини до м'ясної маси. Наприклад, можна додати молоко, яйця, кетчуп, соєвий соус.

Хлібні крихти є важливим компонентом приготування котлет. Замочіть хлібні крихти у молоці або воді на кілька хвилин. Так котлети будуть соковитішими.

При формуванні котлет не варто стискати їх, щоб не втратити вологу. Перед смаженням котлети можна помістити в холодильник на 15-20 хвилин. Це допоможе зберегти їх форму.

Котлети в духовці

Інгредієнти:

яловичий фарш — 300 г;

свинячий фарш — 300 г;

одне яйце;

одна цибулина;

три зубчики часнику;

перець болгарський червоний — 1 шт;

сир твердий — 100 г;

хліб білий — 100 г;

зелень, сіль перець.

Білий сухий хліб замочіть у холодній воді на 10 хвилин. Сир натріть. Перець помийте, очистіть від серцевини, а м’якоть наріжте дрібними кубиками. Цибулю і часник очистіть і подрібніть. Зелень дрібно наріжте.

Фарш перемішайте з овочами, зеленню, сиром, яйцем і хлібом. Посоліть, поперчіть і добре вимішайте. Сформуйте котлети.

Деко змастіть олією, викладіть на нього котлети і запікайте 40-45 хвилин при температурі 180°C. Подавайте котлети гарячими з гарніром.

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