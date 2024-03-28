Смажені пиріжки-пончики: рецепт смачної страви з начинкою

Картопляно-сирна начинка і м'яке повітряне тісто дають у результаті дуже смачне поєднання.

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Кулінарна блогерка Світлана Бауер пропонує оригінальний рецепт, який сподобається як любителям пиріжків, так і тим, хто в захваті від пампушок. Вона пропонує приготувати повітряні пиріжки-пончики з картоплею та сиром. Вони буквально тануть у роті, а їхній смак нікого не залишить байдужим.

Пиріжки-пончики з картоплею та сиром.

Інгредієнти:

тепла вода — 100 г;

тепле молоко — 150 г;

цукор — 1 ст. л;

вершкове масло — 40 г;

яйця — 1 шт;

дріжджі сухі – 7 г (свіжі — 21 г);

сіль — 1 ч. л;

борошно — 450-500 г.

Для начинки:

картопля — 500 г;

сир — 400 г;

сіль і спеції за смаком.

Спосіб приготування:

У глибокому посуді змішати молоко, воду, дріжджі та цукор, усе добре перемішати. Додати яйце, сіль і борошно, а під час замісу також ввести олію. Тісто вийде м'яким і буде злегка липнути до рук. Поставити тісто на одну годину в тепле місце.

Картоплю відварити, зробити пюре, всипати туди тертий сир, сіль і спеції за смаком, усе добре перемішати.

Сформувати пиріжки, дати їм відпочити 15 хвилин, після чого обсмажити на олії з обох боків до рум'яної скоринки. Готові пиріжки спочатку викласти на паперовий рушник, щоб пішов зайвий жир.

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