Смажені пиріжки-пончики: рецепт смачної страви з начинкою
Картопляно-сирна начинка і м'яке повітряне тісто дають у результаті дуже смачне поєднання.
Кулінарна блогерка Світлана Бауер пропонує оригінальний рецепт, який сподобається як любителям пиріжків, так і тим, хто в захваті від пампушок. Вона пропонує приготувати повітряні пиріжки-пончики з картоплею та сиром. Вони буквально тануть у роті, а їхній смак нікого не залишить байдужим.
Пиріжки-пончики з картоплею та сиром.
Інгредієнти:
- тепла вода — 100 г;
- тепле молоко — 150 г;
- цукор — 1 ст. л;
- вершкове масло — 40 г;
- яйця — 1 шт;
- дріжджі сухі – 7 г (свіжі — 21 г);
- сіль — 1 ч. л;
- борошно — 450-500 г.
Для начинки:
- картопля — 500 г;
- сир — 400 г;
- сіль і спеції за смаком.
Спосіб приготування:
У глибокому посуді змішати молоко, воду, дріжджі та цукор, усе добре перемішати. Додати яйце, сіль і борошно, а під час замісу також ввести олію. Тісто вийде м'яким і буде злегка липнути до рук. Поставити тісто на одну годину в тепле місце.
Картоплю відварити, зробити пюре, всипати туди тертий сир, сіль і спеції за смаком, усе добре перемішати.
Сформувати пиріжки, дати їм відпочити 15 хвилин, після чого обсмажити на олії з обох боків до рум'яної скоринки. Готові пиріжки спочатку викласти на паперовий рушник, щоб пішов зайвий жир.
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