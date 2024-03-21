Надзвичайно смачні та пухкі: покроковий рецепт яблучних пиріжків
Ці пиріжки підійдуть як для перекусу, так і для десерту. Готуються вони дуже просто.
Пухкі та ніжні пиріжки з яблучною начинкою сподобаються усій родині. Вони виходять рум’яні й дуже запашні. Особливого аромату цій домашній випічці надає секретний інгредієнт.
З однієї порції ви отримаєте 19 пиріжків, які чудово смакують із чаєм або кавою, а також можна взяти їх з собою на перекус. Рецептом поділились на сайті SHUBA.
Пиріжки з яблуками
Інгредієнти:
Для тіста:
- молоко 2,5% — 250 мл;
- пресовані дріжджі — 25 г;
- цукор — 100 г;
- цукор ванільний — 10 г;
- одне яйце;
- один яєчний білок;
- масло вершкове 82% — 50 г;
- коньяк — 1 ст. л.;
- сіль — 1/2 ч. л.;
- борошно — 550 г;
- олія соняшникова — 2 ст. л.
Для начинки:
- яблуки — 700 г;
- цукор — 2 ст. л.;
- масло вершкове 82% — 15 г;
- кориця мелена;
- сік лимонний — 1 ст. л.
Для змащування:
- жовток курячий;
- молоко 2,5% — 1 ст. л.
У миску влийте тепле молоко, подрібніть туди дріжджі, додайте цукор, ванільний цукор, сіль, яйце і білок, коньяк, розтоплене вершкове масло і перемішайте.
Всипте просіяне борошно і вимісіть тісто. Воно буде липким, так що влийте олію і злегка обімніть тісто, формуючи кулю.
Накрийте рушником і поставте підходити в тепле місце мінімум на годину. Тісто має збільшитися удвічі.
Тим часом приготуйте начинку: яблука почистьте і наріжте невеликими кубиками, збризніть лимонним соком, щоб не потемніли. На сковороді розтопіть вершкове масло разом із цукром, додайте яблука. Тушкуйте до м’якості, а потім додайте корицю.
Коли тісто підійшло, розділіть його на 19 кульок, накрийте їх рушником. Кожну кульку обімніть, розплескайте, викладіть начинку, защипніть і сформуйте довгастий пиріжок.
Готові пиріжки викладіть на застелене пергаментом деко, дайте ще трохи підійти протягом 15-20 хвилин. Потім змажте сумішшю жовтка з молоком і випікайте у розігрітій до 170°С духовці протягом 15-20 хвилин.
Читайте також:
Ніжний торт з яблучним кремом: простий рецепт смачної випічки
Бельгійській шоколадний торт: покроковий рецепт смачного десерта