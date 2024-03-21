Очень вкусные и воздушные: пошаговый рецепт яблочных пирожков
Эти пирожки подойдут как для перекуса, так и для десерта. Готовятся они очень просто.
Рыхлые и нежные пирожки с яблочной начинкой понравятся всей семье. Они получаются румяные и очень ароматные. Особый аромат этой домашней выпечке придает секретный ингредиент.
Из одной порции вы получите 19 пирожков, которые прекрасно сочетаются с чаем или кофе, а также можно взять их с собой на перекус. Рецептом поделились на сайте SHUBA.
Пирожки с яблоками
Ингредиенты:
Для теста:
- молоко 2,5% — 250 мл;
- прессованные дрожжи — 25 г;
- сахар — 100 г;
- сахар ванильный — 10 г;
- одно яйцо;
- один яичный белок;
- масло сливочное 82% — 50 г;
- коньяк — 1 ст. л;
- соль — 1/2 ч. л;
- мука — 550 г;
- масло подсолнечное — 2 ст. л.
Для начинки:
- яблоки — 700 г;
- сахар — 2 ст. л;
- масло сливочное 82% — 15 г;
- корица молотая;
- сок лимонный — 1 ст. л.
Для смазки:
- желток куриный;
- молоко 2,5% — 1 ст. л.
В миску влейте теплое молоко, измельчите туда дрожжи, добавьте сахар, ванильный сахар, соль, яйцо и белок, коньяк, растопленное сливочное масло и перемешайте.
Всыпьте просеянную муку и вымесите тесто. Оно будет липким, так что влейте растительное масло и слегка обомните тесто, формируя шар.
Накройте полотенцем и поставьте подходить в теплое место минимум на час. Тесто должно увеличиться вдвое.
Тем временем приготовьте начинку: яблоки почистите и нарежьте небольшими кубиками, сбрызните лимонным соком, чтобы не потемнели. На сковороде растопите сливочное масло вместе с сахаром, добавьте яблоки. Тушите до мягкости, а затем добавьте корицу.
Когда тесто подошло, разделите его на 19 шариков, накройте их полотенцем. Каждый шарик обомните, расплескайте, выложите начинку, защипните и сформируйте продолговатый пирожок.
Готовые пирожки выложите на застеленный пергаментом противень, дайте еще немного подойти в течение 15-20 минут. Затем смажьте смесью желтка с молоком и выпекайте в разогретой до 170°С духовке в течение 15-20 минут.
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