Нежный торт с яблочным кремом: простой рецепт вкусной выпечки

Этот торт, или пляцок еще называют "Небо во рту". Потому что он невероятно вкусный.

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Белый торт, который известен в мире под "Небо во рту" состоит из пяти тонких песочных коржей с яблочно-масляным кремом. После приготовления торта надо настояться сутки в холодильнике. И тогда он вас поразит.

Песочное тесто для пляцка можно приготовить на сливочном масле или на маргарине.

Яблочный крем взбивается с маслом. Чтобы он не расслоился, масло должно быть 82% жирности и размягченным до консистенции пасты.

Для баланса вкусов возьмите кисловатые яблоки или добавьте лимонный сок. Форму выбирайте размером 20×35 см. Рецептом поделились на сайте Shuba.Life.

Нежный торт с яблочным кремом

Ингредиенты:

Для теста:

маргарин — 375 г;

яйца куриные — 4 шт;

сметана 20% — 4 ст. л;

мука пшеничная — 560 г;

разрыхлитель — 1,5 ст. л;

сахар — 375 г.

Для крема:

яблоко — 1,5 кг;

сахар — 300 г;

сметана — 125 г;

масло сливочное 82% — 300 г;

лимонная цедра — 0,5 шт.

Для посыпки:

печенье по своему вкусу.

Яйца взбейте с сахаром в пену. Муку смешайте с разрыхлителем и просейте. Натрите маргарин на крупной терке. Перетрите муку с маргарином руками в крошку. Добавьте сметану комнатной температуры и яичную массу. Вымешайте тесто сначала лопаткой, затем руками. У вас получится мягкое тесто, которое не липнет к рукам.

Поделите тесто на пять равных частей и сформируйте шарики. Раскатывайте шарики между двумя листами пергамента в очень тонкие лепешки толщиной до 4 мм.

Выпекайте коржи в заранее разогретой духовке при температуре 180°С около 15 минут. Коржи должны пропечься и лишь немного зарумяниться. Оставьте их, чтобы остывали.

Теперь готовьте крем. Почистите яблоки и натрите на крупной терке. Потушите на среднем огне в течение 10 минут.

Всыпьте сахар, добавьте сметану и перемешайте. Тушите на маленьком огне около 45 минут, помешивая. Яблоки должны стать мягкими. Тогда оставьте их остывать.

Мягкое сливочное масло комнатной температуры взбейте до белой рыхлой массы. Добавляйте потроху яблоки и взбивайте на малых оборотах, чтобы соединить компоненты. Добавьте лимонную цедру.

Разделите крем на четыре порции.

Соберите торт: переложите коржи кремом, верх посыпьте крошкой из печенья.

Оставьте пляцок при комнатной температуре на 2-3 часа. Затем поставьте в холодильник минимум на шесть часов. Но через сутки он станет невероятно вкусным.

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