Нежное суфле без сахара, муки и яиц — минимум калорий и времени

Главное — тщательно взбить подготовленную для суфле смесь блендером до получения воздушных пузырьков на поверхности массы.

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Невероятный вкус нежного десерта-суфле и одновременно низкая калорийность — всего 50 калорий на 100 г. И фактически только два ингредиента — как тут устоять?

Ингредиенты:

10 г желатина;

50 мл воды;

300 мл ряженки;

2 ч. л. какао;

подсластитель — по желанию.

Растворите желатин в 50 мл воды и оставьте его на 5-10 минут для набухания. Используйте маленькие порционные формочки или выберите одну большую форму для суфле. Покройте формы пленкой или смажьте маслом, чтобы легко вынимать суфле.

В миске смешайте ряженку и какао до однородности. Добавьте подсластитель по вкусу, если нужно. Добавьте растопленный на паровой бане или в микроволновой печи желатин к смеси с ряженкой и какао и хорошо перемешайте.

Далее — самое интересное. Нужно тщательно взбить смесь блендером до получения воздушных пузырьков на поверхности массы. Именно эти пузырьки и будут создавать эффект суфле после застывания.

Равномерно разлейте полученную массу в подготовленные формы и поставьте в холодильник на 2-3 часа или до полного застывания. Украсьте по желанию кусочками фруктов или цукатами.

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