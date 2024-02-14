Картофельное суфле: как приготовить простое и изысканное блюдо

Воздушное, легкое и вкусное – все это о суфле. И его точно стоит приготовить.

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Суфле – это нежное французское лакомство, которое одновременно просто и легко готовить. Главные секрет: не открывать дверцу духовки, иначе суфле опадет и уже нее будет таким пышным. Это блюдо, которое обычно готовят порционно, идеально подойдет к салату или мясу и порадует всех ваших гостей. Рецептом поделились на сайте Marie Claire.

Картофельное суфле

Ингредиенты:

480 г картофеля;

250 мл молока;

150 г сливочного масла;

3 яичных желтка;

5 яичных белков;

мускатный орех, соль, перец.

Отварите картофель вместе с кожурой 20–25 минут в большой кастрюле с подсоленной водой. Кладите картофель в холодную воду.

Когда картофель будет готов, слейте воду, очистите пока клубни еще горячие.

Пропустите картофель через мясорубку с подогретым молоком и 120 г сливочного масла. Приправьте солью, перцем и тертым мускатным орехом, затем добавьте яичные желтки, продолжая перемешивать.

Смажьте большую форму для суфле оставшимся сливочным маслом и поставьте в холодильник.

Разогрейте духовку до 180°. Взбейте яичные белки до устойчивых пиков со щепоткой соли и аккуратно добавьте их в пюре, перемешивая лопаткой.

Вылейте смесь в форму, аккуратно постучите формой по рабочей поверхности, чтобы она хорошо распределилась. Проведите лезвием ножа по всей внутренней стенке, чтобы разрыхлить тесто (суфле поднимется гармонично).

Выпекайте 25 минут. Во время приготовления не открывайте духовку, чтобы суфле не опало. Когда он хорошо подрумянится и поднимется, достаньте его из духовки и немедленно подавайте. К суфле идеально подойдет белое вино.

По желанию в блюдо можно добавить сыр, например, 100 г тертого Эмменталя.

Также вы можете приготовить на десерт нежное крем-брюле.