Творожное суфле с кофе и шоколадом: самый вкусный утренний десерт

Если хочется сладенького, то лучше всего использовать в десертах полезные продукты, например творог.

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В твороге много белка, кальция и других полезных веществ, которые способствуют укреплению костей, мышц и иммунитета. Так что этот десерт будет не только вкусным, но и полезным.

Приготовление творожного суфле с кофе и шоколадом не займет у вас много времени и не потребует особых навыков. Фокус расскажет, как с помощью этого простого рецепта порадовать себя и своих близких сладким лакомством.

Творожное суфле с кофе и шоколадом

Ингредиенты на 3 порции:

Мягкий кремообразный творог – 500 г

Сливки (любая жирность) – 100 мл

Шоколад – 60 г

Мед – 2 ст.л.

Желатин – 15 г

Растворимый кофе – 1,5 ч.л.

Сначала высыпьте желатин в сотейник, залейте 1 стаканом воды и оставьте на 30 минут (он должен набухнуть). Добавьте к желатину сливки и поломанный на кусочки шоколад. Поставьте сотейник на медленный огонь и нагревайте массу, не доводя до кипения, пока шоколад полностью не растворится.

Снимите сотейник с огня, добавьте кофе и перемешайте. Творог переложите в миску, добавьте мед.

Сливочно-шоколадную массу добавьте к творогу. Взбейте массу миксером до однородности.

Разлейте шоколадно-кофейное суфле по формочкам, уберите в холодильник до полного застывания.

Творожное суфле с кофе и шоколадом готово. Подавайте его к столу, украсив растопленным шоколадом или какао-порошком по желанию.