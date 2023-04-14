Творожное суфле с кофе и шоколадом: самый вкусный утренний десерт
Если хочется сладенького, то лучше всего использовать в десертах полезные продукты, например творог.
В твороге много белка, кальция и других полезных веществ, которые способствуют укреплению костей, мышц и иммунитета. Так что этот десерт будет не только вкусным, но и полезным.
Приготовление творожного суфле с кофе и шоколадом не займет у вас много времени и не потребует особых навыков. Фокус расскажет, как с помощью этого простого рецепта порадовать себя и своих близких сладким лакомством.
Творожное суфле с кофе и шоколадом
Ингредиенты на 3 порции:
- Мягкий кремообразный творог – 500 г
- Сливки (любая жирность) – 100 мл
- Шоколад – 60 г
- Мед – 2 ст.л.
- Желатин – 15 г
- Растворимый кофе – 1,5 ч.л.
Сначала высыпьте желатин в сотейник, залейте 1 стаканом воды и оставьте на 30 минут (он должен набухнуть). Добавьте к желатину сливки и поломанный на кусочки шоколад. Поставьте сотейник на медленный огонь и нагревайте массу, не доводя до кипения, пока шоколад полностью не растворится.
Снимите сотейник с огня, добавьте кофе и перемешайте. Творог переложите в миску, добавьте мед.
Сливочно-шоколадную массу добавьте к творогу. Взбейте массу миксером до однородности.
Разлейте шоколадно-кофейное суфле по формочкам, уберите в холодильник до полного застывания.
Творожное суфле с кофе и шоколадом готово. Подавайте его к столу, украсив растопленным шоколадом или какао-порошком по желанию.