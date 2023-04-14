Сирне суфле з кавою та шоколадом: найсмачніший ранковий десерт

Якщо хочеться солоденького, то краще використовувати в десертах корисні продукти, наприклад сир.

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У сирі багато білка, кальцію та інших корисних речовин, які сприяють зміцненню кісток, м'язів та імунітету. Тож цей десерт буде не лише смачним, а й корисним.

Приготування сирного суфле з кавою та шоколадом не займе у вас багато часу і не потребуватиме особливих навичок. Фокус розповість, як за допомогою цього простого рецепта порадувати себе та своїх близьких солодкими ласощами.

Сирне суфле з кавою та шоколадом

Інгредієнти на 3 порції:

М'який кремоподібний сир – 500 г

Вершки (будь-яка жирність) – 100 мл

Шоколад – 60 г

Мед – 2 ст.

Желатин – 15 г

Розчинна кава – 1,5 ч. л.

Спочатку висипте желатин у сотейник, залийте 1 склянкою води та залиште на 30 хвилин (він повинен набрякнути). Додайте до желатину вершки та поламаний на шматочки шоколад. Поставте сотейник на повільний вогонь та нагрівайте масу, не доводячи до кипіння, поки шоколад повністю не розчиниться.

Зніміть сотейник з вогню, додайте каву та перемішайте. Сир перекладіть у миску, додайте мед.

Вершково-шоколадну масу додайте до сиру. Збийте масу міксером до однорідності.

Розлийте шоколадно-кавове суфле по формах, заберіть у холодильник до повного застигання.

Сирний суфле з кавою і шоколад готовий. Подавайте його до столу, прикрасивши розтопленим шоколадом або порошком какао за бажанням.