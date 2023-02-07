Вкусно и просто: готовим смородиновое суфле

Лакомство получается очень нежным и совсем не вредит фигуре.

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Низкокалорийный и очень вкусный десерт из черной смородины. Суфле получается очень нежным, к тому же, диетическим, что особо актуально для тех, кто следит за своей фигурой.

Ингредиенты:

Ликер черносмородиновый – 56 г

Холодная вода — 1 неполный стакан

Натуральный йогурт жидкий – 320 мл

Черная смородина – 1 стакан

Гранулированный желатин – 14 г

Жирные сливки – 260 г

Коричневый сахарный песок — 1 неполный стакан

Листики свежей мяты для оформления – по вкусу

Способ приготовления:

Залить отфильтрованной водой желатин, перемешать, затем накрыть емкость пленкой или тарелкой, отставить на 20 мин в сторону.

Промыть смородину, пересыпать ягоды в кастрюлю, добавить воду и оставшийся сахар, довести содержимое до кипения. Кипятить сладкую смесь примерно 3 минуты.

Далее полученную смесь следует перетереть через сито и охлаждить. В смородиновое пюре добавить желатиновую смесь, влить ликер, перемешивать все до однородности.

Совместить в одной посуде натуральный йогурт и жирные сливки, взбивать миксером эти ингредиенты до образования густой и очень пышной массы. Небольшую часть массы следует переложить в миску и убрать в холодильник, оставшуюся йогуртовую массу со сливками добавить в густое пюре из черной смородины, лопаткой аккуратно перемешать.

Распределить ровными порциями суфле в небольшие прозрачные стаканчики или креманки, отправить в холодильную камеру примерно на три часа.

После украсить приготовленное смородиновое суфле взбитой йогуртово-сливочной смесью и листочками мяты. Готово!

Напомним, рецепт торта "Птичье молоко".