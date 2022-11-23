Торт "Птичье молоко": рецепт нежнейшего суфле в шоколадной глазури

Этот торт не так прост в приготовлении, как другие, но результат и вкус стоят потраченного времени.

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Торт "Птичье молоко", рецепт которого был придуман еще в далеком 1964 году и долгое время держался в секрете, пользуется особой любовью у сладкоежек, благодаря его нежной текстуре суфле и вкусу шоколада. Секрет идеального "Птичьего молока" – агар-агар. Этот растительный загуститель дарит суфле особую упругую консистенцию, похожую на маршмелоу, и, в отличие от желатина, позволяет длительно хранить десерт без холодильника. Предлагаем приготовить этот торт в домашних условиях. Залог успеха в этом деле – четкое соблюдение пропорций продуктов и скорость.

Торт "Птичье молоко"

Ингредиенты:

Сливочное масло (73%) – 80 гр;

Мука – 100 гр;

Яичные желтки – 3 шт;

Сахар – 80 гр;

Разрыхлитель – 0,3 ч. л;

Соль – щепотка;

Ванильный экстракт – 1 ч. л.

Для суфле:

Яичные белки – 3 шт;

Агар-агар – 1 ч. л;

Лимонная кислота – 1/4 ч. л;

Вода – 270 гр;

Сахар – 430 гр;

Сливочное масло (73%) – 180 гр;

Сгущенка – 80 гр;

Ванильный экстракт – 1 ч. л;

Для глазури:

Черный шоколад – 70 гр;

Сливочное масло (73%) – 40 гр.

Для украшения:

Черный шоколад – 30 гр.

Способ приготовления:

Сливочное масло взбить с сахаром и ванильным экстрактом до образования пышной светлой массы. Затем ввести в массу по очереди три желтка, каждый раз тщательно взбивая смесь. Белки пока поставить в холодильник.

В отдельную посуду просеять муку, добавить разрыхлитель, щепотку соли и перемешать. Смешать все с яично-масляной смесью и взбить миксером до однородности.

Взять кондитерское кольцо диаметром 16 см, поставить его на противень, застеленный пергаментом, выложить половину теста и равномерно распределить по поверхности.

Поставить тесто в духовку, предварительно разогретую до 180 градусов, на 15 минут. То же сделать и со второй половиной теста. Когда коржи подрумянятся, вынуть и из духовки и дать им остыть.

Далее необходимо приготовить суфле.

В большую кастрюлю налить 270 гр воды, добавить агар-агар, перемешать и оставить. В отдельной миске взбить сливочное масло и сгущенку, добавить ванильный экстракт.

Из холодильника достать белки, добавить к ним щепотку лимонной кислоты.

Воду с агар-агаром довести до кипения, высыпать сахар и варить сироп в течение 10-12 минут, пока он не будет тянуться за венчиком тонкой нитью. Пока сироп достигает нужной консистенции и температуры (105–110 °C), взбить белки до стойкой пены.

Тоненькой струйкой влить сироп в белки, продолжая взбивать их в течение двух минут. В процессе взбивания объем массы должен значительно увеличиться. Затем в эту массу добавить крем из сгущенки и масла. Взбить миксером на медленной скорости. Суфле готово.

Для формирования торта понадобится кольцо диаметром 18 см. Поставить его на картонную подложку или на широкое плоское блюдо. Стенки кольца закрыть пищевой пленкой. На дно положить первый корж и залить его половиной суфле. Накрыть суфле вторым коржом и залить остальной пышной белой массой. Поставить получившийся торт в холодильник на два часа.

Следующий этап – приготовление глазури.

Черный шоколад и сливочное масло растопить на водяной бане, перемешать до однородности. Теплую глазурь вылить на верх торта и равномерно распределить по поверхности, держа торт за подложку и осторожно поворачивая. Отправить торт на 15 минут в холодильник, чтобы глазурь застыла.

Черный шоколад, предназначенный для отделки торта, поломать на мелкие кусочки и сложить в кондитерский мешок. Опустить его в горячую воду на несколько минут. Затем вытереть мешок сухой салфеткой, срезать кончик и нарисовать на торте узоры.

Напомним, как приготовить "Медовик" на сковородке.