Медовик без выпечки: рецепт вкуснейшего торта со сметанным кремом

Возможность приготовить этот торт на сковородке делает его куда более доступным для многих хозяюшек, у которых на данный момент либо нет, либо не работает духовка.

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Медовик – один из самых вкусных и любимых тортов не одного поколения украинцев. Победительница второго сезона кулинарного шоу "МастерШеф" и известный украинский кондитер Лиза Глинская предлагает приготовить этот торт, не выпекая его в духовке. При этом десерт получается не менее вкусным и тает во рту.

Медовик без выпечки

Ингредиенты:

(Объем стакана для расчета –200 мл):

Сахар – 150 гр (3/4 стакана);

Вода – 100 гр (половина стакана)

Яйца – 2 шт;

Мед – 3 ст. л;

Подсолнечное масло – 3 ст. л;

Сметана (жирность 6%) – 6 ст. л;

Мука – 260 гр (2 стакана);

Сода пищевая – 6 гр (6/7 ч .л)

Разрыхлитель – 10 гр (2 ч.л)

Для сметанного крема:

Сметана (жирность 10%) – 900 гр (4,5 стак);

Яйца – 2 шт;

Кукурузный крахмал – 2 ст. л;

Сахар – 120 гр (3/4 стак);

Масло сливочное (жирность 62%) – 60 гр;

Ванильный сахар.

Способ приготовления:

Сначала готовим карамель. Для этого сахар нужно растопить в сотейнике, помешивая термостабильной лопаткой, затем влить понемногу кипяток, и все помешивать, пока сахар полностью не раствориться. Карамельную воду необходимо взвесить. Должно быть 250 гр, если не хватает – долить воды.

Яйца взбить с гречневым медом до получения красивой пены. Добавить подсолнечное масло и сметану, все хорошо перемешать. Затем добавить муку с разрыхлителем и содой, снова все перемешать. В полученную массу влить карамельную воду.

Сформировать коржи и выпекать их на плите на сковородке, накрыв крышкой. Получается пять коржей диаметром 19-20 см.

Готовим крем. В сотейник положить сахар, яйца, крахмал и ванильный сахар, все перемешать до однородной консистенции.

Добавить сметану, перемешать и поставить крем на плиту. Варить, постоянно помешивая. Когда крем закипит, подержать его на огне еще минуту, не прекращая мешать. Затем крем снять с плиты, добавить холодное сливочное масло и хорошо перемешать.

Формировать торт лучше в разъемной форме. На дно положить корж, на него – 5-6 ложек теплого крема, и так – до верха. Ложку крема оставить для того, чтобы закрыть края.

Пока крем не заветрился, посыпать торт арахисом и отправить на 3-4 часа в холодильник. Когда торт настоится, достать его из формы, покрыть бока немножко разогретым кремом и посыпать орешками.

Напомним, как приготовить классический медовик.