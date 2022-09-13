Медовик без випічки: рецепт найсмачнішого торта зі сметанним кремом

Можливість приготувати цей торт на сковорідці робить його набагато доступнішим для багатьох господинь, у яких зараз або нема, або не працює духовка.

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Медовик — один із найсмачніших та найулюбленіших тортів не одного покоління українців. Переможниця другого сезону кулінарного шоу "МастерШеф" та відома українська кондитерка Ліза Глінська пропонує приготувати цей торт, не випікаючи його у духовці. Водночас десерт виходить не менш смачним і тане у роті.

Медовик без випічки

Складові:

(Об'єм склянки для розрахунку — 200 мл):

Цукор — 150 г (3/4 склянки);

Вода — 100 г (половина склянки);

Яйця — 2 шт.;

Мед — 3 ст. л;

Соняшникова олія — 3 ст. л;

Сметана (жирність 6%) — 6 ст. л;

Борошно — 260 г (2 склянки);

Сода харчова — 6 г (6/7 ч. л);

Розпушувач — 10 г (2 ч. л).

Для сметанного крему:

Сметана (жирність 10%) — 900 г (4,5 склянки);

Яйця — 2 шт.;

Кукурудзяний крохмаль — 2 ст. л;

Цукор — 120 г (3/4 склянки);

Масло вершкове (жирність 62%) — 60 г;

Ванільний цукор.

Спосіб приготування:

Спочатку готуємо карамель. Для цього цукор потрібно розтопити в сотейнику, помішуючи термостабільною лопаткою, потім влити по трохи кип'яток, і все помішувати, поки цукор повністю не розчинитися. Карамельну воду потрібно зважити. Має бути 250 г, якщо не вистачає — долити води.

Яйця збити з гречаним медом до отримання гарної піни. Додати соняшникову олію та сметану, все добре перемішати. Потім додати борошно з розпушувачем та содою, знову все перемішати. В отриману масу влити карамельну воду.

Сформувати коржі та випікати їх на плиті на сковорідці, накривши кришкою. Виходить п'ять коржів діаметром 19-20 див.

Готуємо крем. У сотейник покласти цукор, яйця, крохмаль та ванільний цукор, все перемішати до однорідної консистенції.

Додати сметану, перемішати та поставити крем на плиту. Варити, постійно помішуючи. Коли крем закипить, потримати його на вогні ще хвилину, не припиняючи помішувати. Потім крем зняти з плити, додати холодне вершкове масло і добре перемішати.

Формувати торт краще у роз'ємній формі. На дно покласти корж, на нього — 5-6 ложок теплого крему і так — до верху. Ложку крему залишити для того, щоб закрити краї.

Поки крем не завітрився, посипати торт арахісом і відправити на 3-4 години в холодильник. Коли торт настоїться, дістати його з форми, покрити боки трохи розігрітим кремом і посипати горішками.

Нагадаємо, як приготувати класичний медовик.