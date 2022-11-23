Торт "Пташине молоко": рецепт найніжнішого суфле у шоколадній глазурі

Цей торт не такий простий у приготуванні, як інші, але результат та смак вартують витраченого часу.

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Торт "Пташине молоко", рецепт якого був придуманий ще у далекому 1964 році довгий час тримався в секреті, користується особливою любов'ю у ласунів, завдяки його ніжній текстурі суфле та смаку шоколаду. Секрет ідеального "Пташиного молока" — агар-агар. Цей рослинний загусник дарує суфле особливу пружну консистенцію, схожу на маршмелоу, і, на відміну від желатину, дозволяє довго зберігати десерт без холодильника. Пропонуємо приготувати цей торт у домашніх умовах. Запорука успіху у цій справі — чітке дотримання пропорцій продуктів та швидкість.

Торт "Пташине молоко"

Складові:

Вершкове масло (73%) – 80 г;

Борошно – 100 г;

Яєчні жовтки – 3 шт.;

Цукор — 80 г;

Розпушувач – 0,3 ч. л;

Сіль – щіпка;

Ванільний екстракт — 1 ч. л.

Для суфле:

Яєчні білки – 3 шт.;

Агар-агар – 1 ч. л;

Лимонна кислота – 1/4 ч. л;

Вода – 270 г;

Цукор – 430 г;

Вершкове масло (73%) – 180 г;

Згущене молоко – 80 г;

Ванільний екстракт – 1 ч. л;

Для глазурі:

Чорний шоколад – 70 г;

Вершкове масло (73%) – 40 г

Для прикраси:

Чорний шоколад – 30 г

Спосіб приготування:

Вершкове масло збити з цукром і ванільним екстрактом до утворення пишної світлої маси. Потім ввести в масу по черзі три жовтки, щоразу ретельно збиваючи суміш. Білки поки що поставити в холодильник.

В окремий посуд просіяти борошно, додати розпушувач, дрібку солі та перемішати. Змішати все з яєчно-олійною сумішшю і збити міксером до однорідності.

Взяти кондитерське кільце діаметром 16 см, поставити його на лист, застелений пергаментом, викласти половину тіста і рівномірно розподілити по поверхні.

Поставити тісто в духовку, розігріту попередньо до 180 градусів, на 15 хвилин. Те саме зробити й з другою половиною тіста. Коли коржі підрум'яняться, вийняти з духовки й дати їм охолонути.

Далі потрібно приготувати суфле.

У велику каструлю налити 270 г води, додати агар-агар, перемішати й залишити. В окремій мисці збити вершкове масло і згущене молоко, додати ванільний екстракт.

З холодильника дістати білки, додати до них щіпку лимонної кислоти.

Воду з агар-агаром довести до кипіння, висипати цукор і варити сироп протягом 10-12 хвилин, поки він не буде тягнутися за віночком тонкою ниткою. Поки сироп досягає потрібної консистенції та температури (105-110 °C), збити білки до стійкої піни.

Тоненькою цівкою влити сироп у білки, продовжуючи збивати їх протягом двох хвилин. У процесі збивання обсяг маси має значно збільшитись. Потім в цю масу додати крем зі згущеного молока та олії. Збити міксером на повільній швидкості. Суфле готове.

Для формування торта знадобиться кільце діаметром 18 см. Поставити його на картонну підкладку або широке плоске блюдо. Стінки кільця закрити харчовою плівкою. На дно покласти перший корж та залити його половиною суфле. Накрити суфле другим коржем і залити рештою пишною білою масою. Поставити торт, що вийшов, в холодильник на дві години.

Наступний етап — приготування глазурі.

Чорний шоколад і вершкове масло розтопити на водяній бані, перемішати до однорідності. Теплу глазур вилити на верх торта і рівномірно розподілити по поверхні, тримаючи торт за підкладку та обережно повертаючи. Відправити торт на 15 хвилин у холодильник, щоб глазур застигла.

Чорний шоколад, призначений для оздоблення торта, поламати на дрібні шматочки та скласти в кондитерський мішок. Опустити в гарячу воду на кілька хвилин. Потім витерти мішок сухою серветкою, зрізати кінчик і намалювати візерунки на торті.

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