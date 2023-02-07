Смачно та просто: готуємо смородинове суфле
Ласощі виходять дуже ніжними та зовсім не шкодять фігурі.
Низькокалорійний і дуже смачний десерт із чорної смородини. Суфле виходить дуже ніжним, до того ж дієтичним, що особливо актуально для тих, хто стежить за своєю фігурою.
Інгредієнти:
- Лікер чорносмородиновий — 56 гр
- Холодна вода — 1 неповна склянка
- Натуральний йогурт рідкий — 320 мл
- Чорна смородина — 1 склянка
- Гранульований желатин — 14 г
- Жирні вершки — 260 г
- Коричневий цукровий пісок — 1 неповна склянка
- Листки свіжої м'яти для оформлення — до смаку
Спосіб приготування:
Залити відфільтрованою водою желатин, перемішати, потім накрити ємність плівкою або тарілкою, відставити на 20 хв.
Промити смородину, пересипати ягоди в каструлю, додати воду й цукор, що залишився, довести вміст до кипіння. Кип'ятити солодку суміш приблизно 3 хвилини.
Далі отриману суміш слід перетерти через сито й охолодити. У смородинове пюре додати желатинову суміш, влити лікер, перемішувати до однорідності.
Поєднати в одному посуді натуральний йогурт і жирні вершки, збивати міксером ці інгредієнти до утворення густої і дуже пишної маси. Невелику частину маси слід перекласти в миску та прибрати в холодильник, йогуртову масу, що залишилася, з вершками додати в густе пюре з чорної смородини, лопаткою акуратно перемішати.
Розподілити рівними порціями суфле в невеликі прозорі стаканчики або креманки, відправити до холодильної камери приблизно на три години.
Після цього прикрасити приготоване смородинове суфле збитою йогуртово-вершковою сумішшю та листочками м'яти. Готово!
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