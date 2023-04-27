Морковное суфле по-луизиански: такого вы еще не пробовали

Не удивляйтесь, из моркови тоже можно делать вкусные десерты, и мы вам это докажем.

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Если вы хотите приготовить самый необычный и вкусный десерт, то этот рецепт для вас. Пышный и ароматный суфле из моркови, который имеет сладковатый вкус и нежную текстуру очень любят в штате Луизиана. Там суфле из моркови — это традиционное блюдо, которое часто подают на праздничный стол или в качестве десерта. Вы можете использовать свежую или замороженную морковь, а также добавить разные специи и орехи по своему вкусу. Этот рецепт от Фокуса чрезвычайно прост и быстр в приготовлении, а результат порадует вас и ваших гостей.

Морковное суфле по-луизиански

Ингредиенты:

1 кг моркови, очищенной и нарезанной,

3/4 стакана (150 г) сахара,

1/4 стакана (60 г) муки,

1 чайная ложка разрыхлителя,

1/4 чайной ложки соли,

1/4 чайной ложки корицы,

1/4 чайной ложки мускатного ореха,

3 яйца, взбитые,

1/2 стакана (125 мл) сливочного масла, растопленного,

1 чайная ложка ванильного экстракта,

1/4 стакана (25 г) измельченных орехов (грецких, миндальных или пекан) — по желанию.

Предварительно разогрейте духовку до 180 градусов и смажьте форму для выпечки размером около 23 на 33 см маслом или распылителем для выпечки. В большой кастрюле с водой сварите морковь до мягкости, около 15-20 минут. Слейте воду и измельчите морковь блендером или кухонным комбайном до однородной массы.

В маленькой миске смешайте сахар, муку, разрыхлитель, соль, корицу и мускатный орех. Это будет ваша сухая смесь для суфле.

В большой миске смешайте яйца, масло и ванильный экстракт. Это будет ваша влажная смесь для суфле.

Постепенно добавляйте сухую смесь к влажной, помешивая до получения гладкого теста. Затем аккуратно засыпьте измельченные орехи, если используете их.

Вылейте тесто в подготовленную форму и разровняйте поверхность. Выпекайте в духовке около 45 минут или до тех пор, пока суфле не поднимется и не станет золотистым сверху. Выньте из духовки и оставьте остывать немного.

Подавайте суфле из моркови теплым или холодным, посыпав сверху сахарной пудрой или сливками по желанию.

Кроме этого необычного суфле мы рекомендуем вам попробовать приготовить замечательный банановый хлеб с шоколадом. Приятного аппетита!