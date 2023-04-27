Вкусная выпечка. Рецепт бананового хлеба с шоколадом

Это вкусный и ароматный десерт, который легко приготовить дома.

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Банановый хлеб с шоколадом — это необычный и сладкий вариант хлеба, который можно подавать на завтрак или как дополнение к чаю или кофе. Он имеет мягкую и влажную текстуру, а также приятный фруктовый аромат. Для приготовления этого хлеба вам понадобятся спелые бананы, шоколадные капли или кусочки шоколада, орехи, мука, сахар, яйца и другие ингредиенты. Вы можете использовать любые орехи по вкусу, например грецкие, фундук или миндаль. Также вы можете добавить ванильный экстракт или корицу для большего аромата. Фокус расскажет, как его приготовить.

Банановый хлеб с шоколадом

Ингредиенты:

200 г пшеничной муки;

1 чайная ложка разрыхлителя;

½ чайной ложки соли;

120 г коричневого сахара;

120 г греческого йогурта;

60 г сливочного масла комнатной температуры;

два яйца;

четыре спелых банана;

100 г шоколадных капель или кусочков шоколада;

60 г грецких орехов;

растительное масло для смазывания формы.

Подготовьте все ингредиенты. В миске смешайте муку, разрыхлитель и соль.

В другой миске смешайте коричневый сахар, йогурт и сливочное масло. Взбейте миксером на средней скорости около 5 минут.

По одному добавьте яйца к масляной смеси. Следующее яйцо добавляйте только после того, как вмешалось предыдущее.

Всыпьте мучную смесь к масляной и смешайте до однородности на низкой скорости.

Разомните бананы вилкой и добавьте к тесту. Теперь можно добавить орехи и шоколад. Их лучше вмешивать лопаткой.

Смажьте форму для выпечки растительным маслом, или застелите пергаментом. Переложите тесто в подготовленную форму. Украсьте хлеб половиной банана и присыпьте оставшимся сахаром.

Выпекайте в духовке, разогретой до 180 градусов 60–70 минут. Лучше использовать режим конвекции. Готовность хлеба можно проверить шпажкой: если она выходит сухой, хлеб готов.

Прежде чем вынимать хлеб из формы, дайте ему остыть.

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