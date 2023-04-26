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Еда

Классика Германии: готовим мягкие немецкие претцели

претцели, рецепт, крендельки, выпечка
Фото: Соцсети | Претцели бывают мягкие и твердые, соленые и сладкие, с разными начинками и посыпками.

Претцели – самая популярная выпечка в Германии, которая имеет древние христианские корни.

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Говорят, что эти замысловатые крендельки появились в Европе в средние века и были придуманы итальянским монахом в 610 году как награда для детей, которые выучили молитвы. Он назвал их "pretiola", что значит "маленькие вознаграждения".

Особенно претцели понравились германцам и они стали их активно выпекать для свадебных обрядов и новогодних праздников, сделав из них национальную выпечку.

Впрочем, никто не запрещает вам не дожидаясь зимы приготовить претцели прямо сейчас, с помощью классического и простого рецепта от Фокуса.

Немецкие мягкие претцели

Ингредиенты:

  • 3/4 стакана теплой воды
  • 1/2 чайной ложки сухих дрожжей
  • 1 столовая ложка сахара
  • 2 стакана муки
  • 2 столовые ложки сливочного масла, размягченного
  • 1/4 чайной ложки соли
  • 3 столовые ложки пищевой соды
  • 3 стакана воды
  • 1 большое яйцо
  • 1 столовая ложка воды
  • грубая соль для посыпки

В большой миске смешайте сахар и воду. Добавьте дрожжи и оставьте на 15 минут, пока не появятся пузырьки.

Добавьте муку и замесите тесто, пока оно не станет гладким и нелипким. При необходимости добавьте еще муки.

Разделите тесто на четыре части и дайте им немного отдохнуть. Раскатайте каждую часть в длинный "змейку" толщиной около 1 см и длиной около 40 см.

Сложите "змейку" в форму претцеля: сделайте подкову с открытыми концами, направленными к вам. Перекрестите концы один раз, а затем еще раз. Перенесите концы на верхнюю часть подковы.

Положите претцели на смазанный противень на расстоянии около 5 см друг от друга.

В кастрюле доведите до кипения оставшиеся 3 стакана воды и добавьте соду. Снимите с огня. Опустите претцели в водную баню на 45 секунд, переворачивая их на полпути.

Выложите претцели на противень. Смешайте яйцо с водой и смажьте им верх претцели.

Посыпьте претцели грубой солью и выпекайте в духовке при 220 градусах 10 минут, пока они не станут золотисто-коричневыми.

Вот и все. Наслаждайтесь своими немецкими мягкими претцелями с горчицей или сырным соусом. А к ним еще отлично подойдет пирог "Сосиски в тесте" – современная классика, которую обожают во всем мире.