Простое и сытное блюдо. Пирог "Сосиски в тесте".

Этот пирог очень просто приготовить, потому что потребуется готовое тесто, которое не нужно замешивать отдельно.

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Пирог "Сосиски в тесте" — это простое и сытное блюдо, которое можно приготовить из готового слоеного теста и сосисок. Этот пирог подходит для завтрака, перекуса или пикника. Он получается хрустящим снаружи и мягким внутри, а соус барбекю придает ему особый вкус.

Вы можете дополнить его по своему вкусу, если хотите, положив в начинку сыр, жареные грибы, или другой соус. Пирог можно украсить семенами кунжута или льна, вялеными помидорами, или посыпать свежей рукколой перед подачей. Фокус расскажет, как его приготовить.

Пирог "Сосиски в тесте"

Ингредиенты:

1 упаковка слоеного теста;

8-10 сосисок;

1 яйцо;

2 ст. л. соуса барбекю.

Разогрейте духовку до 190 градусов и застелите прямоугольную форму размером 24 х 30 см бумагой для выпечки.

Разделите тесто пополам. Одну часть раскатайте в пласт и уложите в форму, формируя высокие бортики. Смажьте соусом барбекю.

Вторую часть теста нарежьте полосками шириной 1,5 см и оберните каждую сосиску по спирали. Уложите сосиски в форму.

Взбейте яйцо и кулинарной кистью смажьте тесто. Поставьте форму в центр духовки и выпекайте пирог в течение 30 минут.

Немного остудите пирог в форме и переложите на деревянную доску. Нарежьте на порции и подавайте теплым или холодным.

Также вы можете приготовить в качестве гарнира к такому пирогу вкусную жареную зеленую фасоль с чесноком.