Обжаренная зеленая фасоль с чесноком: самый простой и вкусный рецепт

Это блюдо — отличная и богатая витаминами замена вредным гарнирам в виде картошки и макарон.

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Это блюдо — отличная и богатая витаминами замена вредным гарнирам в виде картошки и макарон.

Зеленую фасоль можно приготовить разными способами – все их и не пересчитать Но одним из самых простых и быстрых является обжаривание на сковороде с чесноком и специями.

Этот рецепт подойдет для тех, кто любит хрустящую и ароматную фасоль, которая сохраняет свой цвет и витамины. Обжаренная зеленая фасоль с чесноком — это отличный гарнир к мясу, рыбе или птице, а также самостоятельное блюдо для вегетарианцев или постящихся.

Вы можете использовать свежую или замороженную фасоль, главное — не пережарить ее и не переборщить с чесноком. Следуйте пошаговому рецепту от Фокуса, и у вас получится идеальная обжаренная зеленая фасоль с чесноком!

Обжаренная зеленая фасоль с чесноком

Ингредиенты:

500 г зеленой фасоли (свежей или замороженной)

4 зубчика чеснока

2 ст. л. растительного масла

1/2 ч. л. соли

1/4 ч. л. черного перца

1/4 ч. л. паприки

1/4 ч. л. сушеного тимьяна

2 ст. л. свежего укропа

Если вы используете свежую фасоль, то отрежьте у нее кончики и разломите на несколько частей. Если вы используете замороженную фасоль, то разморозьте ее в микроволновке или под проточной водой и обсушите бумажным полотенцем.

Очистите чеснок и нарежьте его тонкими ломтиками или измельчите в чеснокодавке.

Нагрейте растительное масло на большой сковороде на средне-высоком огне. Добавьте фасоль и обжаривайте ее, помешивая, около 10 минут или до тех пор, пока она не станет мягкой, но все еще хрустящей.

Посыпьте фасоль солью, перцем, паприкой и тимьяном и хорошо перемешайте.

Добавьте чеснок и обжаривайте еще 2-3 минуты, пока он не подрумянится и не начнет пахнуть.

Переложите фасоль на блюдо и посыпьте свежим укропом.

Подавайте обжаренную зеленую фасоль с чесноком горячей или теплой, как гарнир или самостоятельное блюдо.

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