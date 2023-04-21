Вкусный обед. Рецепт супа с цветной капустой, картофелем и кукурузой

Если вы любите супы, то этот точно придется вам по душе.

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Сливочный суп с цветной капустой, картофелем и кукурузой – это необычайно вкусное блюдо. Его легко приготовить. К нему отлично подойдут гренки из пшеничного хлеба. А если растительное масло заменить сливочным, то вкус у супа получится еще более нежным. Но стоит учитывать, что в таком случае в нем прибавится калорий. Фокус расскажет, как приготовить.

Суп с цветной капустой, картофелем и кукурузой

Ингредиенты:

500 мл овощного бульона;

500 мл молока;

500 г цветной капусты;

две картофелины;

200 г консервированной кукурузы;

одна красная луковица;

один зубчик чеснока;

50 г тертого сыра;

1 ст. л. муки;

зеленый лук, тимьян, соль, растительное масло.

Разогрейте духовку, застелите противень пергаментом и разложите в один слой разобранную на соцветия цветную капусту. Смажьте растительным маслом и запекайте 10 минут. Переверните соцветия на другую сторону и продолжайте готовить еще 3–4 мин. Капуста должна подрумяниться. Переложите в миску.

Нарежьте картофель средними кубиками, измельчите красный лук и чеснок. Тушите лук на растительном масле в кастрюле, потом добавьте картофель, чеснок и тимьян, всыпьте муку и обжаривайте, перемешивая, несколько минут. Влейте овощной бульон и молоко, посолите и готовьте на среднем огне под крышкой 15 минут. Удалите веточки тимьяна, добавьте кукурузу и варите суп еще пять минут.

Добавьте запеченную цветную капусту в кастрюлю, доведите до кипения и готовьте около минуты. Перед подачей добавьте зеленый лук и натертый сыр. При желании добавьте гренки.

Этот суп также можно сделать постным или вегетарианским, если заменить обычный сыр на соевый, а коровье молоко – на растительное. Подойдет практически любое – рисовое, ореховое, кокосовое.

Также вы можете приготовить вкусный суп из говядины с красной чечевицей.