Смачний обід. Рецепт супу з цвітною капустою, картоплею та кукурудзою

Якщо ви любите супи, то цей точно припаде вам до душі.

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Вершковий суп з цвітною капустою, картоплею та кукурудзою – це надзвичайно смачна страва. Його легко приготувати. До нього чудово підійдуть грінки із пшеничного хліба. А якщо рослинну олію замінити вершковим маслом, то смак у супу вийде ще ніжнішим. Але варто враховувати, що у такому разі в ньому додасться калорій. Фокус розповість як приготувати.

Суп з цвітною капустою, картоплею та кукурудзою

Інгредієнти:

500 мл овочевого бульйону;

500 мл молока;

500 г цвітної капусти;

дві картоплини;

200 г консервованої кукурудзи;

одна червона цибулина;

один зубчик часнику;

50 г тертого сиру;

1 ст. л. борошна;

зелена цибуля, чебрець, сіль, олія.

Розігрійте духовку, застеліть лист пергаментом і розкладіть в один шар розібрану на суцвіття цвітну капусту. Змастіть олією і запікайте 10 хвилин. Переверніть суцвіття на інший бік і продовжуйте готувати ще 3-4 хв. Капуста має підрум'янитися. Перекладіть у миску.

Наріжте картоплю середніми кубиками, подрібніть червону цибулю та часник. Гасіть цибулю на олії в каструлі, потім додайте картоплю, часник і чебрець, всипте борошно та обсмажуйте, перемішуючи, кілька хвилин. Влийте овочевий бульйон та молоко, посоліть та готуйте на середньому вогні під кришкою 15 хвилин. Видаліть гілочки чебрецю, додайте кукурудзу і варіть суп ще п'ять хвилин.

Додайте запечену цвітну капусту в каструлю, доведіть до кипіння і готуйте близько хвилини. Перед подачею додайте зелену цибулю та натертий сир. За бажання додайте грінки.

Цей суп можна зробити пісним або вегетаріанським, якщо замінити звичайний сир на соєвий, а коров'яче молоко — на рослинне. Підійде практично будь-яке – рисове, горіхове, кокосове.

Також ви можете приготувати смачний суп із яловичини з червоною сочевицею.