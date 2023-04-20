Дієтичне меню. Рецепт супу з яловичини із сочевицею та кабачками

Це чудова страва для тих, хто любить легкі та поживні перші страви.

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Яловичий суп із сочевицею та кабачками — це оригінальний рецепт звичної страви. Червона сочевиця надає супу густоти й насиченого відтінку, а молодий кабачок додає свіжості й соковитості. Яловичий бульйон робить суп наваристим і смачним. Приготувати такий суп дуже просто й швидко. Фокус розкаже докладний рецепт.

Яловичий суп із сочевицею та кабачками

Інгредієнти:

яловичина — 500 г;

сочевиця — 200 г;

кабачки — 2 шт.;

цибуля ріпчаста — 1 шт.;

морква — 1 шт.;

олія рослинна — 2 ст. л;

сіль, перець чорний мелений, зелень петрушки.

Яловичину наріжте кубиками та викладіть у каструлю. Залийте двома літрами води й доведіть до кипіння. Зніміть піну та варіть на повільному вогні до м'якості м'яса, близько 1-1,5 години.

Сочевицю промийте під проточною водою і додайте в каструлю до м'яса. Варіть ще 15-20 хвилин.

Кабачки очистить від шкірки та наріжте кубиками. Цибулю та моркву очистить. Цибулю дрібно наріжте, а моркву натріть на тертці.

У сковороді розігрійте олію та обсмажте цибулю до золотистого кольору. Додайте моркву та смажте ще п'ять хвилин, помішуючи.

Перекладіть смажені овочі в каструлю до супу. Додайте кабачки, сіль, перець і зелень до свого смаку. Доведіть до кипіння та варіть ще 10 хвилин або до готовності кабачків.

Розлийте суп по тарілках і подавайте гарячим із хлібом або без.

Також можете приготувати смачний суп із плавлених сирків. Це класичний суп із мінімуму інгредієнтів.