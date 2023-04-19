Класичний рецепт недорогої страви. Рецепт супу з плавлених сирків та картоплі

Це дуже проста і смачна страва, яку можна приготувати за 20 хвилин.

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Суп із плавленого сиру був популярним раніше і традиційного готувався із плавлених сирків "Дружба". Нині можна використовувати будь-які плавлені сирки. Вони розчиняються і надають супу ніжного сирного смаку. Суп із плавленого сиру ідеально підходить для обіду чи вечері, особливо коли прохолодно.

Все, що потрібно для приготування цього супу, є в кожному холодильнику: картопля, цибуля, морква, плавлений сир та зелень. Суп із плавленого сиру виходить густий, ароматний та дуже ситний. Його можна подавати як самостійну страву або з хлібом, грінками чи лавашем. Тож із студентської страви цей суп перетворився на цілком вишукану страву. Фокус розкаже, як його приготувати.

Суп із плавлених сирків

Інгредієнти:

2 літри води;

4 картоплини;

2 плавлені сирки;

1 цибулина;

1 морква;

2 столові ложки олії;

сіль, зелень кропу та петрушки за бажанням.

Поставте на вогонь каструлю з водою та доведіть до кипіння. Очистить картоплю і наріжте кубиками. Додайте в киплячу воду та варіть до напівготовності близько 10 хвилин.

Очистить цибулю та моркву. Цибулю наріжте дрібними кубиками, моркву натріть на середній тертці. Підсмажте цибулю та моркву на олії. У каструлю з картоплею додайте плавлені сирки та розмішайте, щоб вони розчинилися у воді. Посоліть до смаку.

Додайте в суп обсмажену цибулю та моркву та перемішайте. Варіть ще 5 хвилин на слабкому вогні.

За бажанням можна додати в суп нарізану зелень кропу та петрушки. Вимкніть вогонь і дайте настоятися супу під кришкою 10 хвилин.

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