Классический рецепт недорогого блюда. Рецепт супа из плавленых сырков и картофеля
Это очень простое и вкусное блюдо, которое можно приготовить за 20 минут.
Суп из плавленого сырка был популярен ранее и традиционного готовился из плавленых сырков "Дружба". Сейчас можно использовать любые плавленые сырки. Они растворяются и придают супу нежный сырный вкус. Суп из плавленого сырка идеально подходит для обеда или ужина, особенно когда прохладно.
Все, что нужно для приготовления этого супа, есть в каждом холодильнике: картофель, лук, морковь, плавленый сырок и зелень. Суп из плавленого сырка получается густой, ароматный и очень сытный. Его можно подавать как самостоятельное блюдо или с хлебом, гренками или лавашем. Так что из студенческого блюда этот суп превратился во вполне изысканное блюдо. Фокус расскажет, как его приготовить.
Суп из плавленых сырков
Ингредиенты:
- 2 литра воды;
- 4 картофелины;
- 2 плавленых сырка;
- 1 луковица;
- 1 морковь;
- 2 столовые ложки растительного масла;
- Соль, зелень укропа и петрушки по желанию.
Поставьте на огонь кастрюлю с водой и доведите до кипения. Очистите картофель и нарежьте его кубиками. Добавьте в кипящую воду и варите до полуготовности около 10 минут.
Очистите лук и морковь. Лук нарежьте мелкими кубиками, морковь натрите на средней терке. Поджарьте лук и морковь на растительном масле. В кастрюлю с картофелем добавьте плавленые сырки и размешайте, чтобы они растворились в воде. Посолите по вкусу.
Добавьте в суп обжаренные лук и морковь и перемешайте. Варите еще 5 минут на слабом огне.
По желанию можно добавить в суп нарезанную зелень укропа и петрушки. Выключите огонь и дайте супу настояться под крышкой 10 минут.
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