Итальянская кухня. Рецепт супа с сыром и брокколи

Этот суп — идеальное блюдо для прохладной погоды.

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Брокколи, или, как еще ее называют, спаржевую капусту, любят не все, считая, что она довольно безвкусная, хоть и очень полезная. Но зато эту капусту можно добавлять в любые блюда, где предполагается много приправ. Тогда она добавляет необходимой свежести.

Суп с сыром и брокколи готовят по всему миру, хотя впервые его, скорей всего, придумали именно в Италии. Он густой, сытный и ароматный. Сыр придает ему нежный вкус, а брокколи — полезные витамины. Суп легко и быстро готовится из простых продуктов. Фокус расскажет, как его приготовить.

Суп с брокколи и сыром

Ингредиенты:

1 л куриного бульона;

500 г брокколи;

200 г тертого сыра (чеддер, гауда или любой другой);

50 г сливочного масла;

50 г муки;

250 мл молока;

Соль, перец, мускатный орех по вкусу.

В кастрюле доведите бульон до кипения. Положите брокколи и варите до мягкости, около 15 минут. Слейте бульон в отдельную посуду, а брокколи измельчите блендером или ножом.

В той же кастрюле растопите масло на среднем огне. Добавьте муку и хорошо перемешайте. Постепенно вливайте молоко, постоянно разбивая комочки. Получится густой соус.

Верните бульон в кастрюлю и доведите до кипения. После уменьшите огонь и добавьте сыр. Вы можете использовать сыр одного сорта, или сделать микс. Помешивайт, пока сыр не растает. Приправьте солью, перцем и мускатным орехом по вкусу.

Добавьте брокколи и перемешайте. Готовый суп разлейте по тарелкам и подавайте горячим.

Если у вас нет куриного бульона, то можете использовать овощной бульон, или просто воду, так суп получится менее наваристым.

Может вы не знали, но из брокколи можно приготовить даже котлеты. Они получатся достаточно диетическими и очень вкусными.