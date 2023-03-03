Овощное меню. Как приготовить котлеты из брокколи

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Брокколи можно есть, просто отварив, можно приготовить из нее суп, а можно сделать из нее вкуснейшие котлетки.

Не все любят брокколи, хоть она очень полезна. Но вы можете сделать из нее вкусные котлеты. В сочетании с сыром и специями – это может стать, как основным блюдом, так и гарниром.

Фокус расскажет, как приготовить вкусные котлеты из брокколи, которые можно дополнить сметанным соусом, а можно и вовсе превратить в постное блюдо, убрав из нее яйца и молочные продукты.

Котлеты из брокколи

Ингредиенты:

Замороженная, или свежая брокколи – 450 гр;

Два зубка чеснока;

Твердый сыр – 100 гр;

Два яйца;

Мука – 4 ст. л.;

Укроп, растительное масло, сметана, соль, черный молотый перец.

Сначала подготовьте брокколи. Если она замороженная, то дайте ей оттаять, а потом отварите в кипятке буквально пару минут после того, как вода снова закипит.

Если брокколи у вас свежая, то отварите ее в подсоленной воде буквально три минуты, а потом окатите ледяной водой, чтобы она сохранила цвет. Измельчите капусту в блендере.

Чеснок пропустите через пресс, твердый сыр натрите на средней терке. Яйца взбейте венчиком и добавьте к крошке из брокколи. Перемешайте. Вмешайте тертый сыр, муку и половину чеснока.

Разогрейте растительное масло и выкладывайте котлетки столовой ложкой. Жарьте до появления золотистой корочки с обеих сторон.

К таким котлеткам отлично подойдет сметанный соус. Также сметану вы можете заменить на несладкий йогурт вроде греческого. Просто добавьте в йогурт чеснок, пропущенный через пресс, измельченный укроп и посолите. Этот же соус отлично подходит к домашней шаурме, или любым другим блюдам по вашему вкусу.

Также овощные котлеты можно приготовить из обычной белокочанной капусты. Это получится постное блюдо, что весьма актуально для тех, кто соблюдает пост, или вегетарианскую диету.