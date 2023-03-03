Овочеве меню. Як приготувати котлети з броколі
Броколі можна їсти, просто відваривши, можна приготувати суп, а можна зробити з неї смачні котлетки.
Не всі люблять броколі, хоч вона дуже корисна. Але ви можете зробити з неї смачні котлети. У поєднанні із сиром і спеціями — це може стати як основною стравою, так і гарніром.
Фокус розповість, як приготувати смачні котлети з броколі, які можна доповнити сметанним соусом, а можна взагалі перетворити на пісну страву, прибравши з неї яйця та молочні продукти.
Котлети з броколі
Інгредієнти:
- заморожена або свіжа броколі — 450 г;
- два зубки часнику;
- твердий сир — 100 г;
- два яйця;
- борошно — 4 ст. л.;
- кріп, олія, сметана, сіль, чорний мелений перець.
Спочатку підготуйте броколі. Якщо вона заморожена, то дайте їй розтанути, а потім відваріть в окропі буквально кілька хвилин після того, як вода знову закипить.
Якщо броколі у вас свіжа, то відваріть її в підсоленій воді буквально три хвилини, а потім облийте крижаною водою, щоб вона зберегла колір. Подрібніть капусту в блендері.
Часник пропустіть через прес, твердий сир натріть на середній тертці. Яйця збийте вінчиком і додайте до крихти з броколі. Перемішайте. Вмішайте тертий сир, борошно та половину часнику.
Розігрійте олію і викладайте котлетки столовою ложкою. Смажте до появи золотистої скоринки з обох боків.
До таких котлет відмінно підійде сметанний соус. Також сметану ви можете замінити на несолодкий йогурт на зразок грецького. Просто додайте в йогурт часник, пропущений через прес, подрібнений кріп і посоліть. Цей же соус відмінно підходить до домашньої шаурми, або будь-яких інших страв на ваш смак.
Також овочеві котлети можна приготувати зі звичайної білокачанної капусти. Це вийде пісне блюдо, що дуже актуально для тих, хто дотримується посту, або вегетаріанської дієти.