Пісне меню. Рецепт капустяних котлет

З 27 лютого розпочався Великий Пост, тож пісне меню знову актуальне.

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Православні християни з 27 лютого по 15 квітня дотримуватимуться Великого Посту. Але пісні страви підходять і тим, хто хоче відмовитися від м'яса, або дотримується вегетаріанської дієти.

Один із популярних пісних рецептів — це капустяні котлети, що дуже актуально, адже капуста — недорогий і популярний овоч. І страви з нього виходять смачними та ситними. Фокус розповість як приготувати котлети з капусти.

Котлети з капусти

Інгредієнти:

капуста білокачанна — 700 г;

дві цибулини;

манка — 5 ст. л.;

два зубчики часнику;

петрушка, кріп, мелена паприка, сіль, чорний мелений перець.

Капусту дрібно наріжте, подрібніть цибулю і часник, так само як і зелень. Капусту залийте окропом, вона трохи жорстка, тож листя потрібно розм'якшити. Поставте каструлю з капустою на вогонь і варіть 10 хвилин, якщо у вас молода капуста, або листя просто не занадто жорсткі, то просто залиште овоч в окропі хвилин на десять і варити не треба. Після злийте окріп, капусту відіжміть і остудіть.

Обсмажте дрібно нарізану цибулю та часник, змішайте з капустою, посоліть, поперчіть, додайте паприку, зелень та манку. Добре перемішайте та залиште хвилин на 15.

Далі розігрійте на сковороді олію і смажте невеликі котлетки. Формувати їх краще мокрими руками. Готові котлети викладайте на паперовий рушник.

Подавайте з томатним соусом.

Також ви можете приготувати пісний десерт, козинаки із насіння. У рецепті є яйце, але воно легко замінюється на банан.