Смачне печиво без борошна. Рецепт домашніх козинаків

Козинаки можна купити в будь-якому супермаркеті, але смачнішими вони будуть, якщо приготувати їх самостійно.

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Козинаки (або гозмнаки), це традиційні грузинські ласощі. Їх зазвичай готують із насіння соняшника та волоських горіхів із медом, або патокою. Але рецепт можна міняти, як завгодно, додаючи будь-яке насіння і горіхи до смаку. Це відмінний перекус і смачні ласощі до чаю.

Козинаки

Інгредієнти:

цільнозернові пластівці — 130 г;

насіння соняшника очищене — 1 склянка;

гарбузове насіння — 2 ст. л.;

насіння льону — 3 ст. л.;

насіння чіа — 1 ст. л.;

1 яйце (можна замінити на банан);

кислувате варення — 4 ст. л.;

ванільний цукор — 10 г.

Поламайте цільнозернові пластівці руками і перемішайте з насінням. В окремій мисці збийте яйце з ванільним цукром і варенням. Може підійти будь-яке на ваш смак: апельсинове, журавлинне, або з чорної смородини. Змішайте сухі інгредієнти з яєчною сумішшю і добре перемішайте.

Деко застеліть пергаментом, і на нього викладайте майбутнє печиво у будь-якій формі, в якій заманеться.

Випікати або підсушувати їх потрібно в духовці, розігрітій до 180 градусів. Займе приблизно 20 хвилин. Тоді печива-козинаки вийдуть дуже хрусткими, якщо хочете, щоб вони були м'якшими, тримайте в духовці менше часу.

Після приготування повністю їх остудіть.

Також ви можете приготувати найсмачніше печиво з корицею. Цей рецепт підійде справжнім фанатам цієї спеції, тому що кориці в ньому достатньо.